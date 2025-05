Giuseppe Conte, Movimento 5 stelle:"Una mamma che setaccia una mezza busta di farina avariata trovata tra i rifiuti, fra gli insetti, nel tentativo disperato di far mangiare i propri figli a Gaza.Presidente Meloni, il vostro amico Netanyahu - quello a cui i membri del suo Governo stringono la mano mentre stermina più di 50mila palestinesi - sta affamando la popolazione di Gaza: da due mesi non fa entrare un chilo di farina, mancano cibo e medicine. Da inizio anno oltre 9mila bambini sono stati ricoverati per malnutrizione. Perché non abbiamo preso una ferma posizione, non abbiamo promosso sanzioni ed embargo sulle armi di un governo così palesemente criminale?

Presidente Meloni lei ha detto di andare fiera del fatto che molti italiani "hanno ritrovato un po' di orgoglio". Ecco, io non sono affatto orgoglioso delle sue scelte. E le assicuro che il motivo non è che oggi guido una forza che sta all’opposizione. Ma sono stato Presidente del Consiglio e ho toccato con mano come può essere determinante una forte presa di posizione dell’Italia e dell'Europa per cambiare il corso anche più infame della storia. Mi vergogno di questa sua indifferenza, strafottenza, di questa complice sudditanza che sta macchiando anche l'onore del nostro Paese. Le chiedo solo una cortesia: almeno la smetta di prenderci in giro con la storia della “madre cristiana”."



Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, AVS:"Ieri mattina, molto presto, quando da poche ore avevamo lasciato Gerusalemme, ci è arrivato questo messaggio da Alhassan Selmi, giornalista palestinese che vive a Gaza e continua a raccontare il genocidio.A Gaza non entrano aiuti umanitari ormai da 63 giorni. La fame come arma di guerra. Un orrore di fronte a cui la comunità internazionale deve prender parola. Non si può far finta di non sapere".





Mahmoud Alsaqqa, responsabile della sicurezza alimentare di Oxfam nella Striscia di Gaza, afferma che le organizzazioni umanitarie hanno un "disperato bisogno" di flussi illimitati di aiuti a Gaza. "Abbiamo molti rifornimenti bloccati in Egitto e Giordania e non possiamo raggiungerli", ha affermato, aggiungendo che si aspetta che la situazione umanitaria "peggiori" ulteriormente.

"Abbiamo ripetutamente lanciato l'allarme e avvertito che questa fase porterà a conseguenze catastrofiche e potenzialmente irreversibili, soprattutto per i gruppi vulnerabili, i bambini, gli anziani e le donne", ha affermato Alsaqqa."Purtroppo, il mondo intero sta contribuendo o partecipando alla fame dei bambini nella Striscia di Gaza. Se non intervengono, sono tutti, purtroppo, complici", ha detto Alsaqqa."Hanno una scelta: o continuare a guardare semplicemente l'orrore, le foto e le immagini che arrivano da Gaza o agire", ha detto.

L'Italia del governo Meloni e tutti coloro che non chiedono sanzioni immediate contro lo Stato ebraico di Israele sono complici del genocidio in corso. È molto semplice, molto chiaro, molto evidente... non c'è bisogno di ulteriori spiegazioni.







Crediti immagine: UNICEF