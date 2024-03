Astral ha attivato un maxi-investimento dal valore di 61 milioni su entrambe le ferrovie ex concesse.

Ancora finanziamenti per rinnovare le linee Roma-Lido e Roma-Viterbo, che qualche giorno fa Pendolaria ha confermato per il 2024 come le linee peggiori d’Italia. Con gara G01623 Astral ha infatti attivato la procedura per l’individuazione dell’operatore economico che si occuperà della manutenzione in due lotti degli impianti elettrici delle ferrovie ex concesse.

Il primo lotto riguarderà, in particolare, la manutenzione ordinaria delle sottostazioni elettriche della Roma-Lido (escluse quelle dei Mercati Generali e di Magliana, in comune con la linea B e già presidiate da Atac), dei cavi e cavidotti media tensione e in corrente continua, della linea di contatto (compresi sezionatori, pali e ancoraggi). Il presidio dovrà essere garantito 24 ore su 24, 365 giorni su 365 per tutta la durata del primo contratto applicativo di 12 mesi. Eventuali contratti applicativi successivi al primo riguarderanno la Roma-Viterbo, con lavorazioni del tutto analoghe a quelle descritte per la Roma-Lido, oppure saranno relativi alla prosecuzione delle attività manutentive per ulteriori periodi di tempo.