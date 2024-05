Serie A, Cagliari-Lecce 1-1: Krstovic risponde a Mina

Cagliari e Lecce non si fanno male in zona salvezza e muovono la classifica. Nella 35.ma giornata di Serie A lo scontro diretto tra gli uomini di Ranieri e quelli di Gotti finisce infatti 1-1 al termine di una gara molto fisica e nervosa. All'Unipol Domus nel primo tempo Marcenaro annulla un gol di Deiola per un tocco di mano, poi Mina (26') sblocca il match sugli sviluppi di un corner e Gaetano (44') rimedia un cartellino rosso per un intervento duro su Ramadani. In superiorità numerica, nella ripresa il Lecce spinge, pareggia i conti con Krstovic (84') e nel finale sfiora la vittoria centrando un palo con Baschirotto e uno con Sansone.



UFFICIALE : I convocati per Udine: out Kvara e Raspadori! In totale 5 assenti

Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati per Udinese-Napoli, posticipo in programma domani alle 20.45 al Blue Energy Stadium e valevole per la 35esima giornata di Serie A. Assenti gli infortunati Gollini, Dendoncker, Kvaratskhelia, Raspadori e Zielinski. Recuperati Juan Jesus e Politano che quest'oggi sono rientrati in gruppo.

Di seguiti la lista completa dei convocati.

MERET Alex

IDASIAK Hubert

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

JUAN JESUS

RRHAMANI Amir

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo



D'AVINO Luigi

MARIO RUI

OLIVERA Mathias

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

NGONGE Cyril

SIMEONE Giovanni

OSIMHEN Victor

Serie A: vittoria e scatto salvezza del Verona, 0-0 tra Empoli e Frosinone

Risultati importanti per la corsa alla salvezza nella trentacinquesima giornata di Serie A: il Verona batte 2-1 la Fiorentina e sale a 34 punti. Protagonista Noslin, che si procura il rigore segnato da Lazovic al 13' e realizza il gol vittoria al 59': inutile il momentaneo pari messo a segno da Castrovilli (42'). Finisce 0-0, invece, Empoli-Frosinone, con Nicola e Di Francesco che rischiano l'aggancio dell'Udinese a quota 32.



Serie A, Milan-Genoa 3-3: ennesimo stop per Pioli

Finisce 3-3 Milan-Genoa, match valido per la 35esima giornata di Serie A. A San Siro succede di tutto: i rossoneri vengono puniti dopo appena 5' dal rigore di Retegui, trovano il pari con Florenzi nel finale di primo tempo, ma vanno nuovamente sotto a inizio ripresa con l'incornata di Ekuban. Nonostante una grande sofferenza gli uomini di Pioli riescono poi a ribaltarla nel giro di tre minuti, grazie alle reti di Gabbia (72') e Giroud (75'). Quando sembra fatta, arriva la distrazione fatale e l'autogol di Thiaw, che fissa il risultato e sancisce l'ennesimo stop di un finale di stagione davvero complicato.



Serie A, Roma-Juventus 1-1: Bremer risponde a Lukaku, poi i bianconeri sbattono su palo e Svilar

Roma e Juventus non sono andate oltre l'1-1 all'Olimpico in uno scontro diretto per il piazzamento in Champions League, ma se per i bianconeri il pareggio è un grande passo avanti verso l'obiettivo per i giallorossi è un'occasione persa di avvicinare il Bologna. Dopo un buon inizio della Juventus, la Roma ha prima colpito una traversa con Kristensen e poi sbloccato il match con Lukaku al 15' da pochi passi. La reazione bianconera ha portato al pareggio di Bremer al 31', mentre nella ripresa un palo clamoroso di Chiesa e le parate decisive di Svilar hanno negato la rimonta alla formazione di Allegri.



CLASSIFICA - Roma e Juve sprecano l'occasione: distanze invariate da Milan e Bologna

Roma e Juventus non si fanno male, pareggiando 1-1 senza smuovere particolarmente la loro classifica e le rispettive ambizioni. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano.

Inter 89*

Milan 71*

Juventus 66*

Bologna 64*

Roma 60*

Atalanta 57**

Lazio 56*

Fiorentina 50

Napoli 50

Torino 47*

Monza 45*

Genoa 43*

Lecce 37*

Hellas Verona 34*

Cagliari 33*

Frosinone 32*

Empoli 32*

Udinese 29

Sassuolo 29*

Salernitana 15

* una partita in più

** Una partita in meno