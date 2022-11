Nel Gruppo D, la Danimarca aveva un solo risultato a disposizione per accedere agli ottavi di Qatar 2022 ai danni dell'Australia, l'avversario contro cui disputava l'ultima partita della fase a gironi: la vittoria.

I danesi, però, hanno dimenticato di essere un'ottima squadra e di avere delle ottime individualità. Forse pensavano di mangiarsi in un boccone gli australiani che possono dare lezioni di rugby, ma non di calcio... però, così non è andata.

I primi 45 minuti sono stati una desolazione, con zero occasioni da entrambe le parti... ma gli australiani non avevano necessità di far rete. Nella ripresa, invece, si è visto qualcosa di più grazie all'Australia e, soprattutto alla Tunisia.

Gli africani, infatti, sono sorprendentemente andati in gol contro la Francia (vincendo pure la partita alla fine dei 90 minuti) e temporaneamente erano agli ottavi. A quel punto, l'Australia ha capito che doveva fare qualcosa in più per proseguire nel torneo e ci ha provato, andando in gol 60' grazie a Leckie che ha concluso con un bellissimo sinistro incrociato un'azione personale che lo visto irridere con un paio di finte la difesa danese.

Anche in svantaggio, la Danimarca non è riuscita a riorganizzarsi, sia nel gioco che nello spirito, finendo sì all'arrembaggio, ma dando l'impressione di non crederci neppure troppo.

L'Australia, seconda nel girone, si è qualifica agli ottavi della Coppa del Mondo per la seconda volta nella propria storia, dopo Germania 2006.

Francia e Australia conosceranno i propri avversari agli ottavi dopo le ultime due partite del Gruppo C in programma questa sera.