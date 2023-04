Venerdì sera, al Bentegodi, l'Hellas Verona, ottenendo il terzo risultato utile consecutivo, ha battuto il Bologna 2-1, raggiungendo al quart'ultimo posto nella classifica di Serie A, con 26 punti, lo Spezia, impegnato domani a Marassi contro la Sampdoria, tornando così in piena corsa per la salvezza.

Verdi è stato il mattatore della serata, autore dei due gol della vittoria del Verona. La prima marcatura arriva nel recupero del primo tempo per un calcio di rigore rilevato dal Var a seguito di un fallo di Skorupski, che in uscita alta aveva colpito Gaich. La seconda rete di Verdi, lasciato colpevolmente solo da Orsolini, arriva al 62' con un colpo di testa su cross dalla destra di Faraoni.

Il Bologna accorcia al 94' con Dominguez che supera Montipò in uscita con uno splendido pallonetto, ma per l'undici di Motta non c'è più tempo per riuscire almeno a pareggiare. Il Bologna rimane fermo, pertanto, a 44 punti.