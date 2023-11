Aho... 'amo fatto er botto. Quelli dell'Ue c'hanno dato... ce daranno... pure artri 16 miliardi e mezzo perché, dichino, avemo raggiunto tutti i 28 li obiettivi e li traguardi previsti. Quali? Ecchennesò? Ce dev'esse' scritto ner discorso celebbrativo... mo' voo leggo:

"La Commissione ha approvato oggi la quarta richiesta di pagamento dell'Italia, di 16,5 miliardi di euro, confermando che l’Italia ha raggiunto tutti i 28 obiettivi e traguardi previsti.La valutazione positiva della Commissione europea dimostra i grandi progressi fatti dall’Italia e, a pochi giorni dall’approvazione da parte della Commissione europea della revisione generale del PNRR, conferma il grande impegno del Governo per attuare pienamente il PNRR e rendere il Paese più moderno e più competitivo.Gli obiettivi e i traguardi raggiunti nella quarta rata riguardano importanti riforme nei settori dell'inclusione sociale e degli appalti pubblici, nonché misure necessarie per proseguire l'attuazione delle riforme in materia di giustizia e pubblica amministrazione. I principali investimenti oggetto della richiesta di pagamento sono legati alla digitalizzazione, in particolare per quanto riguarda la transizione dei dati delle Pubbliche Amministrazioni locali verso il cloud, lo sviluppo dell'industria spaziale, l'idrogeno verde, i trasporti, la ricerca, l'istruzione e le politiche sociali.Il pagamento dei 16,5 miliardi di euro è previsto entro la fine di quest’anno. L’Italia avrà così ricevuto entro il 2023 circa 102 miliardi di euro, quindi più della metà dell'interno ammontare Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’Italia sarà anche l’unico Stato membro dell’Unione europea ad aver già ricevuto il pagamento della quarta rata.Si conferma così il grande lavoro del Governo, di tutti i livelli istituzionali, della Cabina di regia del PNRR, perché queste risorse arriveranno interamente a terra e lo faranno nei tempi previsti".

Come dite? Ne'a revisione der Pienne ere ere accettata dall'Europa c'è er tajo de' novi posti per gli asili nido... da 264mila a 150mila?

E che volete? Qui si fa propaganna, mica politica. Mica famo li miracoli. Pure li sindaci aspettino che je rifinanziamo i fondi che gl'avemo levato... che aspettino... quanno se saranno stufati se lamenteranno d'artro.

L'importante è che IO possa di' che 'n Europa tutti me fanno credito... almeno finché possa sfrutta' le prossime elezioni come arma de ricatto... con la tedesca che s'è fissata de fasse rielegge! Doppo vedemo... quarcosa m'envento.