In attesa che inizi ufficialmente la Stagione dei Premi 2021/2022 emergono le prime aspettative da parte della critica americana verso i titoli d’animazione più attesi della prossima stagione tra date, release, cast vocali, trailer e punti di forza.

Tra questi 15 titoli spiccano non solo teste di serie come l'attesissimo Luca dell'italiano Enrico Casarosa (Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures) ed Encanto (Walt Disney Pictures), ma anche gioiellini della Netflix come Pinocchio e Vivo, quest'ultimo in collaborazione con la Sony Picture Animations. Senza dimenticare il secondo capitolo di Sing (Illumination Entertainment).

Seguono una serie di film che non hanno ancora una distribuzione americana ma che sono stati selezionati per il prestigioso Festival International du film d’animation d’Annecy da cui ogni anno arrivano interessanti competitors internazionali per gli Oscar che minano a spodestare la leadership degli Studios americani. Scopriamoli insieme!