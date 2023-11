Martedì 28 novembre, alle 22.00 circa



Sky 222, Sport Italia 60 DTT tasto rosso del telecomando, 259 DTT in HbbTV, on demand e live streaming

Chianciano Terme, in provincia di Siena, sarà la nuova ed imperdibile destinazione del viaggio pop di “Una gita fuoriporta”, la serie tv original dedicata ai viaggi e al lifestyle, portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di un’Italia affascinante capace di far emozionare il visitatore e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e le eccellenze di ciascun luogo.

Martedì 28 novembre, alle 22.00, tappa toscana in un caratteristico borgo dove da secoli convivono in perfetta armonia natura, enogastronomia, storia e strabilianti acque. Le Terme di Chianciano, infatti, erano già note al tempo degli Etruschi e antichi Romani per le loro grandi capacità curative; oggi sono molto di più.

David Romano, giornalista e conduttore, si avventurerà alla scoperta del benessere e degli illustri personaggi che hanno attraversato il comune toscano. Accompagnato dai 'Local', esplorerà un itinerario su misura, dalle bellezze del centro storico al Museo Archeologico, dalle eccellenze vitivinicole agli stabilimenti termali delle Terme Sensoriali nel Parco Acqua Santa e Piscine Termali Theia.

Non mancherà una piacevole esperienza con l’arte di “appiciare”, grazie all’associazione Amatori Pici Chianciano scopriremo la lavorazione di questa locale e tipica pasta fresca allungata.



ndr, David Romano a fine produzione:

“Chianciano Terme è una gemma preziosa che si apre ad uno scenario paesaggistico di rara bellezza, dove ogni pietra del borgo ci restituisce memorie secolari, tra vicoli silenziosi e piazze accoglienti, l’autenticità la si respira in ogni angolo”.

Hanno partecipato all’episodio: Rossana Giulianelli Vice Sindaca Chianciano Terme; Stefano Zaghis Terme Chianciano; Irene Vannuccini Terme Chianciano; Roberta Pelosi Guida; Paolo dell’Agnello Museo Archeologico; Luigi Pagoni Poggio del Moro; Amatori Pici Chianciano; Riccardo Rosati Bradi Toscani.

L’appuntamento è quindi per martedì 28 novembre ore 22.00 circa su tutte le piattaforme unendo il mondo della TV lineare e on demand a quello digitale:

Sky canale 222

Canale 60 digit. Terrestre Sport Italia (tasto rosso del telecomando smart TV)

IN HD canale 259 nuovo digitale terr. HbbTV

Online:

Live streaming portale bikechannel.it

On demand sul sito unagitafuoriporta.it

Una gita fuoriporta si conferma come uno dei principali programmi televisivi dedicati ai viaggi e al lifestyle italiano, un approccio sempre più trasversale con consigli e spunti per creare la migliore esperienza di viaggio, che sia esso un weekend emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta.

Chianciano Terme ci aspetta… Siete pronti a partire per Una gita fuoriporta?!

@ Una gita fuoriporta serie tv