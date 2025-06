Dalla mobilità del futuro al controllo del traffico aereo: l’evento di presentazione dell’Enav Digital Academy è stato ricco di temi cruciali e di tanti ospiti. Tra gli interventi anche quello dell’AD Pasqualino Monti.



L’AD Pasqualino Monti alla presentazione dell’Enav Digital Academy

Forlì si conferma un centro nevralgico per lo sviluppo dell’attività volativa. Nella storica città dell’Emilia-Romagna, presso il training center di Enav, si è tenuta di recente la presentazione della Digital Academy. Si tratta dell’innovativo ecosistema formativo digitale ideato per fornire i mezzi utili ad affrontare le future sfide del settore ATM (Air Traffic Management) e della mobilità aerea. L’evento, organizzato in collaborazione con “QN Economia”, ha segnato il lancio della nuova piattaforma e-learning, dedicata ai controllori del traffico aereo, ai flight data operator, agli specialisti Cns/Atm e alle figure professionali emergenti nell’ambito dell’Advanced Air Mobility.

Nel corso del convegno, sono stati affrontati diversi temi, dalla mobilità del futuro al controllo del traffico aereo, con interventi da parte di diverse figure rappresentative del settore, tra cui l’AD di Enav Pasqualino Monti, il Director Strategy di Enav Felice Catapano e il docente di Meccanica del volo dell’Università di Bologna-Campus Forlì Fabrizio Giulietti. Presenti anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e il Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini.



Pasqualino Monti: un’eccellenza da portare sui mercati internazionali

Dal titolo “Competenze, innovazione e sicurezza nei cieli”, l’evento di presentazione dell’Enav Digital Academy ha messo in evidenza il ruolo di Enav quale punto di riferimento globale nella formazione aeronautica. L’Academy nasce con un duplice scopo: da un lato, ottimizzare la formazione interna dei professionisti ATM e U-Space attraverso percorsi di apprendimento personalizzati, dall’altro esportare il know-how e le competenze su scala internazionale.

“Per alzare certamente la sicurezza nei nostri cieli, ma soprattutto per confermare il fatto che questa è un’eccellenza e lo è tanto da poter essere un prodotto verticale sui mercati internazionali – ha rimarcato l’AD Pasqualino Monti – Siamo soddisfatti di aver portato avanti questo percorso che è frutto di un anno intenso di lavoro e che certamente, sui mercati internazionali, darà i risultati che ci aspettiamo”.