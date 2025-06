Adesso esploriamo il NAC (N-Acetilcisteina), una molecola affascinante spesso sottovalutata. Ai tempi del COVID-19, fu ingiustamente ridotto a un semplice rimedio per la tosse, ma il NAC è un vero jolly per il tuo benessere generale, con benefici che vanno dalla detossificazione al supporto immunitario, fino alla salute cerebrale e riproduttiva.

Derivato dell'aminoacido cisteina, il NAC è famoso come mucolitico, capace di fluidificare il muco nelle vie respiratorie. Ma la sua azione più significativa è come precursore del glutatione, il "master antiossidante" del corpo, cruciale per proteggere le cellule dai radicali liberi e supportare la detossificazione epatica. È così potente da essere l'antidoto salvavita per l'intossicazione da paracetamolo!

Il NAC non è solo un antiossidante: è anche un potente modulatore del sistema immunitario e un antinfiammatorio, agendo sull'infiammazione cronica. Ha mostrato potenziali benefici in condizioni come BPCO, Diabete, malattie autoimmuni e nel supporto al Long COVID.

Non si ferma qui: il NAC promette effetti neuroprotettivi, riequilibrando neurotrasmettitori come dopamina e glutammato, con risvolti positivi per l'umore e la funzione cognitiva. Contribuisce alla salute cardiovascolare, supportando la pressione sanguigna e abbassando l'omocisteina. Infine, offre supporto alla fertilità sia maschile che femminile, ad esempio nella PCOS.

Per massimizzare i benefici del NAC, è fondamentale la sinergia con il selenio. Ricorda però: prima di qualsiasi integrazione, consulta sempre il tuo medico