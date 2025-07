Giugno 2025 si è chiuso con temperature eccezionalmente elevate in Toscana: oltre 40 gradi a Larciano e Massa, 38.4 a Cascina, dove per ben 20 giorni la colonnina di mercurio ha superato i 32 gradi. Nessuna pioggia, e un deficit di 38 millimetri rispetto alla media.

Ma il dato più preoccupante non è solo il caldo in sé, bensì la frequenza con cui questi eventi si ripetono. È il segnale del cambiamento climatico in corso, e il rischio è quello dell’assuefazione: abituarci a condizioni che un tempo erano eccezionali.

