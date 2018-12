Le ultime indiscrezioni sugli ecoincentivi in attesa che la legge di bilancio approdi nell'Aula del Senato

Ecco le ultime notizie in merito all'ecobonus e alla tassa una-tantum sulle immatricolazioni di auto nuove.

Sono stati confermati i 6mila euro di bonus per le vetture che emettono fino a 20 g CO2/km (in pratica le elettriche), con una progressiva diminuzione del bonus in altri due scaglioni da 3mila e 1500 euro.

Aumentata a 160 g CO2/km la soglia oltre la quale verranno tassate le vetture più inquinanti.

Rispetto a quanto previsto nella prima stesura, il nuovo provvedimento prevede che il bonus sia finanziato dalla tassazione che peserà su coloro che acquisteranno un suv, diesel o a benzina, o una "super car" extralusso, escludendo pertanto le utilitarie.