Donald Trump ha vinto il primo appuntamento delle primarie repubblicane per le prossime presidenziali di novembre 2024, che si è tenuto in Iowa.

A dispetto delle accuse penali e civili che gravano sulle sue spalle, a cui si aggiungono le ultime dichiarazioni che poco o nulla hanno a che vedere con la carta costituzionale degli Stati Uniti, Trump ha stravinto il primo appuntamento elettorale, confermando di essere, al momento, il primo candidato del GOP, conquistando la metà dei 40 delegati in ballo in Iowa, corrispondenti all'1,6% del totale degli altri Stati.

In relazione ai numeri in ballo, come si può capire, Trump ha ancora molta di strada da fare, ma è significativo il fatto di aver distanziato fin da subito gli unici due candidati rimasti a sfidarlo.

Donald Trump ha ottenuto la metà dei delegati in ballo, mentre i restanti se li dividono quasi alla pari Ron DeSantis (governatore della Florida) arrivato secondo e Nikky Haley (ex ambasciatrice alle Nazioni Unite). A questo appuntamento vi era anche un altro candidato, l'imprenditore di origini indiane Vivek Ramaswamy che, giunto quarto, si è ritirato dando il suo appoggio a Trump.

"Sono onorato e rinvigorito da questa vittoria", ha dichiarato alla Fox Donald Trump, addirittura rilasciando attestati di simpatia a DeSantis e Haley, per poi rifarsi subito dopo lanciando accuse all'attuale amministrazione Biden, definito il peggior presidente della storia Usa e il regista dei suoi processi, aggiungendo di voler sigillare il confine con il Messico contro l'invasione di "criminali e terroristi" e di voler attuare "un sistema di deportazioni che non si vede in questo Paese dai tempi di Eisenhower".

Dei due sfidanti di Trump, DeSantis è il vero sconfitto, perché contava molto sull'Iowa e l'esser arrivato testa a testa con la Haley, non è certo quel che sperava. Al contrario, l'ex ambasciatrice è più che ottimista per la sua candidatura, fiduciosa (in base ai sondaggi) per i voti che otterrà nel New Hampshire (prossimo appuntamento delle primarie GOP), nella Carolina del Sud e oltre, tanto da farle dire lunedì sera che "l'Iowa ha reso queste primarie repubblicane una gara a due".