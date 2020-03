Crossover con Deadpool, viaggi nel tempo: sono solo alcuni dei rumors che girano attorno alla nuova serie con Loki.

Qualche giorno fa abbiamo scoperto che la serie TV Loki vedrà luce già all’inizio del 2021. Non è stato specificato il mese, ma si può dire già quasi con assoluta certezza che si tratterà di primavera, questo perché la serie non è altro che uno spin-off a Doctor Strange 2, mentre per dicembre è già prevista l’uscita di WandaVision.

Dunque, i mesi invernali sembrerebbero già essere occupati – sempre se le date, per via della situazione odierna, non slittano ancora di più, visto che per ora, purtroppo, si parla già di una sospensione delle riprese sia di Loki sia di WandaVision.