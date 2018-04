Fidelio @ The Club: 24 & 30 aprile fa scatenare Milano!

Fidelio Milano fa da tempo immemorabile scatenare i nottambuli ogni martedì, al the Club. La squadra Fidelio è sempre scatenata: suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera.

Di solito il martedì è il centro della settimana. La notte più lontana dalle follie del weekend. Per questo, come ha raccontato recentemente un articolo di Paolo Berizzi su TuttoMilano / Repubblica, lo staff Fidelio da anni fa miracoli per rendere magici i suoi party... e per questo chi balla al Fidelio ha un'energia unica. Per ben due volte, però, a fine aprile, Fidelio fa scatenare un prefestivo. Il 24 aprile 2018 la Fidelio crew fa scintille, mentre il 30 per una volta la festa si sposta al lunedì, per celebrare come si deve l'1 maggio.

Far tardi al Fidelio è una garanzia di stile e divertimento. Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori, perditempo amatoriali & professionisti. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 18 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano.

Fidelio Milano @ The Club, ogni martedì notte

C.so Garibaldi 97, 20121 Milano

info: 393 3334557

https://www.facebook.com/fideliomilano/

https://www.instagram.com/fideliomilano/