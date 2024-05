Rocciatori al lavoro per la messa in sicurezza del costone nell’area parcheggio di via Impallomeni: si tratta d’un intervento propedeutico alla realizzazione dell’ampia area, che permetterà la creazione di 81 posti auto al servizio dei frequentatori del Borgo e del Castello. Oltre al consolidamento del versante – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – sono in corso i lavori per la realizzazione di due paratie di pali a garantire la salvaguardia delle aree adiacenti agli scavi.

Nel suo complesso il progetto vale tre milioni di euro; ma in questa fase si opererà col primo stralcio funzionale con tutte le sistemazioni e dotazioni necessarie alla configurazione e funzionamento del parcheggio. Il costo dell’attuale intervento, finanziato con i fondi del PNRR, ammonta ad un milione e mezzo di euro. La ditta, che sta eseguendo i lavori, è di Mussomeli (Caltanissetta).

L’area in questione oggi vige in uno stato di abbandono e si trova nelle adiacenze della Guardia medica.

“L’obiettivo – sottolinea il Sindaco Pippo Midili – è quello di poter innanzitutto realizzare questi 81 posti, per poi intercettare ulteriori risorse e implementare tale parcheggio (gli stalli alla fine dovrebbero raddoppiare) per fare in modo che l’area del Borgo, che richiama numerosi visitatori nel periodo estivo, soprattutto per la presenza della cittadella fortificata, possa avere quei servizi che da sempre gli operatori locali richiedono”.

Le somme utilizzate rientrano tra quelle previste dal DPCM di gennaio 2022 tutti i Comuni italiani, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Milazzo oltre a questo intervento ha ricevuto risorse per altri quattro progetti esecutivi (area esterna del Castello, il quartiere San Paolino, la scuola elementare Sacro Cuore e l’ex mercato coperto).