Il film sud coreano Parasite del maestro Bong Joon - ho è entrato di fatto nella Storia degli Oscar vincendo ben 4 statuette e in particolare quella per il Miglior Film. E' la prima volta che un film in lingua non inglese vince nella categoria Best Picture. Senza dimenticare che ha vinto anche nella categoria Miglior film internazionale, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale.

Per il resto nessuna sorpresa nelle categorie attoriali dove hanno vinto i favoriti della vigilia: Joaquin Phoenix per la sua interpretazione nel film Joker, Renee Zellweger per la sua performance nei panni di Judy Garland nel biopic Judy, Brad Pitt eletto miglior attore non protagonista per C'era una volta a Hollywood, Laura Dern scelta come miglior attrice non protagonista per Marriage Story.

Con 3 statuette segue 1917, grande sconfitto della serata, che si porta a casa i premi nelle categorie tecniche per le quali partiva favorito: effetti speciali, fotografia, mixaggio sonoro.