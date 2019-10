Design del negozio: vetrine e punti vendita

Quando si apre un nuovo negozio, è importante determinare come dividere lo spazio. Se inizi completamente da zero, entri e vedi uno spazio vuoto o una lavagna pulita. Da dove inizi?

Dovrai determinare quali aree sono per il tuo spazio di lavoro, il tuo showroom e la tua area di vendita. Considerare il tuo tema e la visione per il tuo negozio. Come vuoi che sia?

Un ottimo punto di partenza è quello di considerare quali vetrine e dispositivi di esposizione si desidera utilizzare. Indipendentemente da ciò che stai vendendo, vorrai avere una sorta di cassa per contanti e registratore. Vuoi che la tua area cassa sia anche un'area di esposizione o semplicemente un punto pagamento? Uno spazio con bancone dritto è quello che stai cercando o un punto centrale magari quadrato avvolge di più il tuo stile? Ciò contribuirà a determinare dove sarà la tua area di vendita. Un bancone dritto sarebbe posto contro un muro mentre un'area quadrata sarebbe posizionato verso il centro del negozio.

Ciò che venderai ti aiuterà a determinare se hai bisogno di scaffalature, porta abiti, vetrine, schermi a griglia o una combinazione di attrezzature per negozi. Scegli vetrine e dispositivi che saranno versatili nella visualizzazione di tutta la tua merce e manterranno fresco l'aspetto del negozio. Non lesinare quando acquisti l'arredamento del tuo negozio. Un investimento importante nel futuro del tuo negozio.

I negozi stanno iniziando a trasformarsi dall'aspetto di un magazzino con un sacco di prodotti sul pavimento a più di una sala espositiva o showroom. I prodotti vengono visualizzati come in una galleria che conferisce ai negozi un aspetto più luminoso e più fresco con uno spazio più pulito. Il negozio funge da showroom e stile. Questa nuova strategia con allestimenti e display del negozio sembra attrarre un pubblico più giovane pur continuando a produrre vendite.

Con il contributo di Personalizzatela Franchising