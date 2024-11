Seduta sottotono per Piazza Affari e le altre borse europee, sui timori di imposizione di dazi anche sull'Europa da parte di Donald Trump.

A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,78%) e si attesta su 33.168 punti in chiusura. Tra i best performers di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli (+1,73%), Generali Assicurazioni (+1,58%), Snam (+1,37%) e Saipem (+1,26%).

I ribassi riguardano Stellantis, che ha archiviato la seduta a -4,79%. Malissimo anche Pirelli, in ribasso del 4,58%.