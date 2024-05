Nel fine settimana dal 24 al 26 maggio le MotoGP torneranno di nuovo in pista nel GP di Catalogna sul circuito di Barcellona. Inaugurato nel 1991, il tracciato è lungo 4,6 Km, ha un rettilineo massimo di 1 Km e presenta 14 curve, 8 curve a destra e 6 a sinistra.

Nel 2023, su questo tracciato, nessuna delle due Ducati ufficiali finì la gara. Bagnaia fu protagonista di un incidente in cui rischiò di essere investrito da Binder. Sui primi due gradini del podio finirono le Aprilia di Espargaro e Vinales, mentre Martin (Pramac) tagliò il traguardo al terzo posto.

Queste alcune delle dichiarazioni dei piloti nel corso della conferenza stampa del giovedì.

Bagnaia: "Quest’anno spero di concludere almeno 3 curve. Nelle due ultime edizioni sono caduto sempre al via. Un anno fa per colpa di un mio errore, due anni fa per colpa di altri. Peccato, perché ero molto competitivo... ma alla domenica ho sempre avuto problemi e non ho potuto finire la gara. Un anno fa ero pronto a lottare per la vittoria contro le formidabili Aprilia e con le gomme hard ce l’avrei potuta fare. Vedremo se le Aprilia saranno ancora le moto da battere, dato che un anno fa dominarono la scena. Dal mio punto di vista penso che la nuova moto mi possa garantire maggiore grip e migliore comportamento in curva per cui credo di avere un compromesso ideale per fare bene".Marquez: "Io corro dando sempre il massimo e con le idee chiare sulla direzione da prendere ora e sul futuro. Voglio essere veloce. Di sicuro che sono felice di poter battagliare con Bagnaia e Martin e di essere ad un livello che mi permette di lottare fino all’ultima curva con loro. Se sono in Ducati è perché un anno fa ho voluto inseguire la moto migliore che era a disposizione. Ormai va forte in ogni tracciato ed è per questo che ho fatto questa scelta. Anche per il prossimo campionato ragionerò nella stessa maniera, ovvero cercando la moto migliore. Aprilia e KTM? Si sono avvicinate molto. Vedremo".Martin: "Sono molto felice per gli ultimi risultati ma, come sempre, sono il passato. Nelle ultime due edizioni qui non sono andato male per cui vediamo come risponderà la moto in questo weekend. Spero di fare meglio dei due quarti posti del 2023. Di sicuro abbiamo le idee su come andare più forte. Un anno fa le Aprilia dimostrarono di essere ad un altro livello rispetto a tutti gli altri. Vedremo se lo saranno ancora e domineranno ancora la scena. Io farò di tutto per chiudere il gap e sono fiducioso di poterlo fare. Aprilia opzione anche per il futuro? Penso non abbia senso parlarne ora. Di sicuro in tanti hanno bussato alla mia porta, ma è presto".

Il calendario del GP della Catalogna:

Venerdì 24 maggio

10:45 - 11:30 Free Practice 1

15:00 - 16:00 Practice

Sabato 25 maggio

10:10 - 10:40 Free Practice 2

10:50 - 11:05 Qualifiche 1

11:15 - 11:30 Qualifiche 2

15:00 Gara Sprint (12 giri)

Domenica 26 maggio

09:40 - 09:50 Warm Up

14:00 Gran Premio (24 giri)