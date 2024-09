"La Piaga. Un romanzo nell'Universo Barocco", esordio di Giuseppe La Padula, è un'opera di fantascienza che sta già catturando l'interesse di molti lettori e appassionati del genere.

Il libro è ambientato in un futuro remoto, in cui l’umanità ha conquistato lo spazio, ma è ancora intrappolata in dinamiche di potere che ricordano il passato. Le Sette Nazioni Colonizzatrici sono le protagoniste assolute della scena politica interstellare, in lotta per il controllo di pianeti e risorse. La storia ruota attorno a una terribile piaga che minaccia di distruggere questo delicato equilibrio, mostrando le vulnerabilità di una società apparentemente avanzata ma profondamente disuguale.

Attraverso una narrazione che segue molteplici punti di vista e tempi, La Padula offre un affresco complesso in cui il lettore esplora le sfide morali, politiche e sociali che questa crisi scatena. I personaggi, appartenenti a tutte le classi sociali, dalle élite militari ai ribelli – di un Universo incredibile messo a punto da Giuseppe Lapadula – sono portatori di una riflessione profonda sui dilemmi etici legati al colonialismo, alla lotta per il potere e alle disuguaglianze sociali.

"La Piaga. Un Romanzo nell'Universo Barocco" si distingue per la sua capacità di unire azione e riflessione, offrendo una trama ricca di suspense e uno stile narrativo denso e coinvolgente. Il romanzo non è solo un'avventura spaziale, ma anche una critica alle strutture di potere che governano l'umanità, anche quando questa si proietta verso le stelle.

Il romanzo è disponibile in libreria e negli store online.