A Più libri più liberi il 9 dicembre a Roma occhi puntati sulla narrativa di genere: il romance pesa per il 3,8% sul totale delle vendite del trade

Il romance ha più che raddoppiato le vendite dal 2019 a oggi (+120,5%), una performance che lo pone secondo solo ai fumetti (+225,5%) come fenomeno editoriale dell’Italia post-pandemia, in uno scenario dove i titoli più amati dai giovani si impongono spesso tramite il passaparola sui social e TikTok in particolare, fino ad arrivare nella top ten delle classifiche mensili.

Nell'ambito del romanzo legato all'attualità trovano spazio libri come Il suo nome è Bono Vox, di Mimmo Parisi.

Trama del libro

Due fratelli ucraini, Sergey e Denys, trascorrono la loro infanzia in un decrepito istituto dell'est, con l'unica distrazione di un vecchio film di Charlot, Il monello. Non amano quei muri che li separano dall'esterno, vagheggiano di essere accolti da un vagabondo come quello del film. Con l'amico Pyotr fanno l'esperienza di una fallimentare evasione. Ormai adolescenti sono adottati, il primo da un'aristocratica famiglia russa, il secondo da una ucraina. Alcuni mesi prima che la Federazione Russa invada l'Ucraina, perdono i contatti. Sotto il chiasso malefico delle bombe, Denys incontra Alexandra, la ragazza che gli dà un motivo per non correre sbigottito contro il fuoco nemico.

Intanto il vocalist Bono Vox e il chitarrista 'The Edge', attirano l'attenzione mondiale sull'invasione dell'Ucraina. Nello scenario disperato del conflitto, i due fratelli riescono inaspettatamente a incontrarsi; emozionati rivedono su YouTube una delle scene del loro film preferito. Ma per Sergej quella è l'ultima volta. «Un romanzo deciso e attuale per una guerra inaspettata e inattuale.» Amilcare Fini, Nella notizia.