Un'opportunità da non perdere per chi è alla ricerca di idee su come trascorrere il proprio tempo libero. Dal 24 al 27 aprile a Bolzano si svolgerà la manifestazione Tempo Libero, dove sicuramente troverete molti spunti interessanti. Se siete appassionati di videogiochi, sport, fumetti, giardinaggio, abbigliamento, modelismo e molto altro, avrete a disposizione numerosi espositori e appassionati con cui confrontarsi. Inoltre, gli amanti della gastronomia, compresi i vegani, potranno esplorare le divere anime del cibo da strada nello Street Food Festival. L'ingresso costa solo 6€, e giovedì 24 sarà gratuito.