La nuova stagione televisiva di Cusano Italia Tv, che partirà lunedì 18 settembre, promette di essere ricca di sorprese e nuovi programmi interessanti. Uno dei protagonisti di questa stagione sarà Jessica Selassié, che presenterà il suo cooking show "Fuori Menù".



Jessica ci porterà alla scoperta del mondo gluten free attraverso le sue ricette e i suoi consigli culinari. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12.30, permettendo agli spettatori di imparare nuove ricette e scoprire l'importanza di una dieta senza glutine

Ma non è tutto, perché le sorprese non finiscono qui. La principessa etiope sarà infatti anche protagonista di "Suite Selassié", Jessica sarà affiancata dalle sorelle Lulú e Clary, che condurranno insieme a lei un programma sulla stessa rete. Si tratta di un talk show che andrà in onda ogni mercoledì a partire dal 20 settembre dalle 21:30 alle 23:30. Durante la trasmissione, gli spettatori potranno aspettarsi tante novità, risate, interviste, giochi ed ospiti di ogni genere.



Non mancheranno ovviamente gli interventi social e le telefonate da casa, che renderanno il programma ancora più coinvolgente e interattivo, condotto dalla simpatia e dalla professionalità di Jessica con la complicità di Lulú e Clary Selassié

Non perdetevi quindi l'appuntamento con "Fuori Menù" e "Suite Selassié", in onda rispettivamente dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 12.30 e ogni mercoledì dalle 21:30 alle 23:30 su Cusano Italia Tv. Ricordatevi l’appuntamento ogni venerdì dalle 18 alle 20 con Jessica, Francesca Pierri e Alessio Moriggi in onda su Radio Cusano Campus e radio visione sul canale 264, Cusano Italia Tv.