Un gruppo di persone in tutto il mondo ha iniziato una petizione contro il 5G.

La petizione in lingua italiana è visibile e scaricabile al seguente indirizzo: static1.squarespace.com/static/5b8dbc1b7c9327d89d9428a4/t/5dbf717cda741b03e186d1b1/1572827519723/Appello+internazionale+-+stop+al+5G+sulla+terra+e+nello+spazio.pdf

Questi, in sintesi, i contenuti del documento:

«Le società di telecomunicazioni di tutto il mondo, con il supporto dei governi, sono in procinto di implementare la rete wireless di quinta generazione (5G) entro i prossimi due anni.

Questo è destinato a rappresentare un cambiamento sociale senza precedenti su scala globale. Avremo case "intelligenti", imprese "intelligenti", autostrade "intelligenti", città "intelligenti" e auto a guida autonoma. Praticamente tutto ciò che possediamo e compriamo, dai frigoriferi alle lavatrici, dai cartoni per il latte, dalle spazzole per i capelli e dai pannolini per bambini, conterrà antenne e microchip e sarà connesso in modalità wireless a Internet. Ogni persona sulla Terra avrà accesso immediato alle comunicazioni wireless ad altissima velocità e a bassa latenza da qualsiasi punto del pianeta, anche nelle foreste pluviali, nel mezzo oceano e nell'Antartico.

Ciò che non è sufficientemente conosciuto è che questo comporterà anche cambiamenti ambientali senza precedenti su scala globale. E’ impossibile prevedere quale sarà la densità pianificata per i trasmettitori di radiofrequenza. Oltre a milioni di nuove stazioni base 5G sulla Terra e 20.000 nuovi satelliti nello spazio, 200 miliardi di oggetti trasmittenti, secondo le stime, faranno parte dell'Internet delle cose entro il 2020, e un trilione di oggetti solo pochi anni dopo.

A metà del 2018, il 5G commerciale a frequenze più basse e velocità più basse è stato utilizzato in Qatar, Finlandia ed Estonia. La distribuzione del 5G a frequenze estremamente elevate (onde millimetriche) è prevista per la fine del 2018.

Nonostante il diffuso negazionismo, l'evidenza che le radiazioni a radiofrequenza (RF) siano dannose per la vita è già lampante. L'evidenza clinica di esseri umani malati, prove sperimentali di danni a DNA, cellule e sistemi di organi in un'ampia varietà di piante e animali, e prove epidemiologiche che le principali malattie della civiltà moderna - cancro, malattie cardiache e diabete - sono in gran parte causate da inquinamento elettromagnetico, costituiscono una base di letteratura di oltre 10.000 studi peer-reviewed.

Se i piani del settore delle telecomunicazioni per il 5G si realizzeranno, nessuna persona,nessun animale, nessun uccello, nessun insetto e nessuna pianta sulla Terra sarà in grado di evitare l'esposizione, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, a livelli di radiazione a RF che sono decine o centinaia di volte più grandi di quelli esistenti oggi, senza alcuna possibilità di fuga in nessun luogo sul pianeta. Questi piani per il 5G minacciano di provocare effetti gravi e irreversibili sugli esseri umani e danni permanenti a tutti gli ecosistemi della Terra.



Devono essere adottate misure immediate per proteggere l'umanità e l'ambiente, nel rispetto degli imperativi etici e degli accordi internazionali».

L'appello si può sottoscrivere all'indirizzo www.5gspaceappeal.org/sign-individual

In realtà non si può negare al momento che l'esposizione ai campi elettromagnetici, specialmente se continuata, può portare ad alterazioni nel nostro organismo.

Non voglio entrare ora in questo delicatissimo argomento, ma credo davvero che finora la ricerca non sia stata in grado di escludere, al di là di ogni dubbio, che l'esposizione a campi magnetici generati da queste frequenze siano "innocui".

Noi interagiamo con l'ambiente in modo continuo. Viviamo, purtroppo, in un ambiente particolarmente già inquinato da ogni genere di sostanza e solo da qualche decennio ci stiamo accorgendo che ciò è causa diretta o indiretta di molte patologie.

Quindi, anche nel caso del 5G, dovrebbe applicarsi "il sano principio della precauzione". Da ricercatore medico, nonché tecnico elettronico per hobby che costruisce e utilizza, tra l'altro, apparati a radiofrequenza, sono dell'idea che il 5G, come altri campi a RF, non si possa considerare assolutamente innocuo.

Ovviamente, in relazione al 5G, entrano in gioco numerosi fattori a determinarne i pro e i contro, ma uno sforzo maggiore doveva essere fatto prima di iniziare a pensare di "irradiare gli abitanti della Terra con microonde".