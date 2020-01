Giovedì alle 21, su Sky, sarebbe dovuto andare in onda il confronto tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, candidati alla presidenza nelle elezioni in Emilia Romagna. Il faccia a faccia sarebbe stato registrato nel pomeriggio di oggi.

Purtroppo, però, la candidata leghista, Lucia Borgonzoni, ha comunicato a Sky che non poteva partecipare.

Il confronto sarebbe stato il primo in prossimità del voto, dopo quello avvenuto a "Carta Bianca" (Rai 3) diverse settimane fa.

Curioso che Lucia Borgonzoni, così veemente nell'accusare il suo avversario di avere instaurato un regime quasi dittatoriale in Emilia Romagna non abbia colto al volo la possibilità di mettere il suo avversario di fronte alle sue responsabilità davanti all'Italia tutta e non solo di fronte ai cittadini di quella regione.

Bonaccini ha commentato così il forfait della sua avversaria: "Da giorni era annunciato un confronto su Sky al quale avremmo dovuto partecipare io, Borgonzoni e Benini. Il confronto è saltato all'ultimo momento per il ritiro della candidata della destra.

Ci insultano, non hanno un programma e soprattutto nascondono la loro candidata.

L'Emilia-Romagna non merita di essere presa in giro".



La Borgonzoni ha replicato in questo modo: "Fuggo così tanto dai dibattiti che, dopo quello su Rai Tre dalla Berlinguer, il 21 ne potrete seguire altri due: uno in diretta Facebook sul Resto del Carlino e l’altro in tv su ÈTv, il resto sono invenzioni del mio avversario del PD. Pensi lui a non fuggire dai genitori di Bibbiano, chissà perché non si confronta con loro, voi lo sapete?"

La Borgonzoni, però, dimentica che quello su Sky sarebbe stato sicuramente più seguito e più ascoltato, non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Curioso, pertanto, che una candidata così determinata nell'accusare il suo principale avversario di aver commesso un mare di nefandezze, compresa quella di togliere dei bambini alle famiglie di origine, anche se non si capisce bene con quali fini, non sia altrettanto desiderosa di dimostrarlo urbi et orbi quando ne ha l'occasione.