Grande successo alla Camera dei Deputati per "Un anno di Zapping e di Streaming": 34 riconoscimenti ai migliori contenuti per famiglie. Sul palco le star della televisione italiana, presenti autorità e viceministri.

Carlo Conti trionfa con Sanremo, Gerry Scotti premiato per "La Ruota della Fortuna"

La Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati si è trasformata in una passerella di stelle per celebrare i migliori contenuti family-friendly della stagione 2024-2025.

Il MOIGE – Movimento Italiano Genitori ha assegnato oggi i suoi prestigiosi riconoscimenti nell'ambito dell'iniziativa "Un anno di Zapping e di Streaming", premiando chi ha saputo conquistare il cuore delle famiglie italiane attraverso televisione, digital, social media e piattaforme streaming.

Carlo Conti ha ritirato personalmente il premio per il Festival di Sanremo 2025, riconosciuto "per aver realizzato un Festival della Canzone che ha saputo valorizzare la protagonista, la canzone, offrendo testi significativi capaci di far emozionare e riflettere". Anche Gerry Scotti è salito sul palco per ritirare il riconoscimento per "La Ruota della Fortuna", premiata per aver omaggiato Mike Bongiorno attualizzando il format storico.

Volti amati della TV italiana protagonisti della cerimonia MOIGE

Sul palco della cerimonia, condotta da Eleonora Daniele, si sono alternati alcuni dei volti più amati della televisione italiana: Andrea Delogu, Paolo Ruffini, Gianni Ippoliti, Roberto Giacobbo e Giuseppe Fiorello hanno ritirato personalmente i loro riconoscimenti, confermando l'importanza dell'evento per il mondo dello spettacolo.

Non sono mancati i saluti speciali di chi, pur non potendo essere presente, ha voluto condividere la gioia attraverso messaggi video: Cristina D'Avena, Serena Rossi, Lunetta Savino, Cesare Bocci e la content creator martypan hanno ringraziato il MOIGE per i riconoscimenti ricevuti.

Istituzioni presenti: la politica sostiene la TV di qualità

L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, a testimonianza dell'attenzione delle istituzioni verso la qualità dei contenuti per le famiglie. Erano presenti Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Lavinia Mennuni, Senatrice della Repubblica, e Federico Eichberg, Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Oltre 300 produzioni analizzate: il lavoro dell'Osservatorio Media MOIGE

La guida digitale realizzata dall'Osservatorio Media del MOIGE ha analizzato e valutato in chiave family-friendly oltre 300 produzioni, tra programmi televisivi, serie, documentari, contenuti per ragazzi, social media, comunicazioni commerciali e istituzionali, trasmessi sia su piattaforme tradizionali che digitali.

Elisabetta Scala, vicepresidente del MOIGE e responsabile dell'Osservatorio Media, ha sottolineato come nella stagione appena conclusa si evidenzi "una crescente diffusione di programmi che estremizzano tematiche forti", ma anche l'esistenza di "proposte valide che promuovono valori e modelli positivi".

I vincitori per categoria: dalla fiction all'intrattenimento

FICTION - I migliori drama family-friendly 2025

"Fuochi d'artificio" (Rai 1) ha conquistato il primo posto nelle fiction per aver "saputo rileggere la Resistenza attraverso lo sguardo delle staffette partigiane di bambini e adolescenti". Premiata anche "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" (Sky Serie) per aver regalato "uno splendido salto nei mitici anni 90".

Tra le altre fiction premiate: "I fratelli Corsaro" (Canale 5), "Libera" (Rai 1) e "Verso l'alto – Pier Giorgio Frassati" (Rai 3).

INTRATTENIMENTO - Cultura e divulgazione di qualità

Alessandro Barbero trionfa con "Barbero risponde" su La7, premiato "per aver riportato con successo il sapere storico al centro del dibattito pubblico televisivo". Roberto Bolle conquista il riconoscimento per "Ballo in bianco" su Rai 1, celebrato per la "magnifica arditezza" nel rompere i cliché sulla danza.

Altri vincitori dell'intrattenimento includono "I 10 + 2 Comandamenti" (Rai 1), "La porta magica" (Rai 2) e "PerdutaMente" con Paolo Ruffini (RaiPlay).

Contenuti per bambini e social media: il futuro è family-friendly

PROGRAMMI PER BAMBINI E RAGAZZI

Il MOIGE ha premiato contenuti innovativi come "Mermaid Magic" (Netflix/Rai Kids) per aver toccato "tematiche importanti come sostenibilità e collaborazione", e "Zecchino d'Oro – Le canzoni animate" (Rai Yoyo) che "da 25 anni accompagna bambini e famiglie".

CANALI SOCIAL E WEB

Nel mondo digital, martypan (Instagram) si aggiudica il premio come "punto di riferimento serio per la genitorialità", mentre unilifeduo (Instagram) viene celebrato per aver creato "una community inclusiva per giovani universitari".

Premi speciali: collaborazioni strategiche per la sicurezza

L'edizione 2025 ha visto l'assegnazione di 5 premi speciali in collaborazione con importanti istituzioni:

Polizia Stradale: "Tg2 Motori - Sicuri si parte" (Rai 2)

Polizia Postale: "101%" (RaiPlay)

FIC – Federazione Italiana Cuochi: "Freedom – Oltre il confine" (Rete 4)

AICDC: "Klaus" (YouTube)

Museo del Risparmio: "Clay Economy" (Rai Gulp)

Premi alla carriera: Luca Milano e Mussi Bollini celebrati

I premi alla carriera 2025 sono andati a Luca Milano e Mussi Bollini, riconosciuti "per aver dedicato professionalità, passione e cuore alla realizzazione di programmi per bambini e adolescenti sicuri e ricchi di contenuti pedagogici".

Comunicazione commerciale virtuosa: quando la pubblicità educa

Anche il mondo della pubblicità family-friendly è stato celebrato. Bauli ha vinto per la campagna "La Magia Più Attesa", premiata per aver "stimolato l'immaginazione con una réclame di romantica purezza". Poste Italiane si è aggiudicata il riconoscimento per "Caro amico ti scrivo", celebrata per l'invito a "riscoprire il valore delle relazioni autentiche".

La guida digitale: un archivio online della qualità italiana

La guida digitale "Un anno di zapping e di streaming" è consultabile gratuitamente sul sito del MOIGE (moige.it/guida-un-anno-di-zapping), dove è possibile esplorare le schede aggiornate dei contenuti analizzati per la stagione 2024-2025, oltre a quelle delle edizioni precedenti.

L'impatto dei Premi MOIGE: orientare le famiglie verso contenuti di qualità

Con 34 riconoscimenti assegnati in questa edizione, i Premi MOIGE 2025 confermano il loro ruolo di bussola per le famiglie italiane nel panorama mediatico sempre più frammentato. L'iniziativa del Movimento Italiano Genitori rappresenta un importante strumento per:

Orientare le scelte di visione delle famiglie

Incentivare la produzione di contenuti educativi

Creare un dialogo costruttivo tra produttori e fruitori

Valorizzare l'eccellenza italiana nell'intrattenimento family-friendly



L'appuntamento alla Camera dei Deputati si conferma come momento di celebrazione della televisione e dei media digitali di qualità, sempre più centrali nella formazione delle nuove generazioni e nel rafforzamento dei legami familiari.

La presenza delle autorità istituzionali testimonia inoltre l'attenzione crescente della politica verso la qualità dei contenuti mediatici, confermando i Premi MOIGE come appuntamento di riferimento per l'industria dell'intrattenimento italiano.

