Doverosa premessa

Lo stralcio della presente relazione tecnica si configura come una perizia fonica forense comparativa tra le telefonate anonime pervenute nel corso del 1983 dai telefonisti indicati come "Mario" e "Americano" durante le indagini sul caso Orlandi, e la voce attuale del sig. Marco Accetti, soggetto che ha pubblicamente dichiarato un coinvolgimento nel contesto delle telefonate ricevute dalla famiglia Orlandi e da altri interlocutori istituzionali.

Lo scopo della perizia è accertare l’eventuale compatibilità fonica tra la voce del soggetto oggi noto e le voci contenute nei supporti audio del 1983, tenendo conto del degrado fonico temporale, della compressione telefonica e dell’invecchiamento vocale naturale dell’individuo.

2. Metodologia adottata

La perizia è stata condotta nel pieno rispetto delle normative tecniche e dei protocolli internazionalmente riconosciuti:

ISO/IEC 19794-13:2015: Biometric data interchange formats — Part 13: Voice data

ISO/IEC 30107-3:2017: Biometric presentation attack detection — Testing and reporting

UNI 11389:2010: "Tecniche forensi - Analisi forense del parlato - Requisiti del processo di confronto tra segnali vocali"

ENFSI-FWG Best Practice Manual for Forensic Speaker Comparison (2015)



L’analisi è stata condotta utilizzando i software:

BATVOX 4.1 (Voice Biometrics)

PRAAT (Phonetic Analysis)

Audacity (per la pulizia del segnale e l’estrazione temporale)



Le fasi operative hanno incluso:

Segmentazione e selezione del parlato

Pulizia audio e normalizzazione del volume

Analisi delle formanti F1-F3, intonazione, durata vocale, nasalità, velocità e coarticolazione

Confronto delle caratteristiche biometriche foniche tra campioni

Attribuzione di un indice di compatibilità fonica secondo scala Likert a 5 punti



3. Materiale sottoposto a confronto

Registrazioni del 1983: estratti di telefonate anonime effettuate da un soggetto noto come "l'Americano" e "Mario", con audio a banda ristretta (tipicamente compresi tra 300 Hz e 3000 Hz), caratteristiche tipiche dei circuiti telefonici analogici dell'epoca (rete PSTN).

Voce di Marco Accetti (2024): registrazione ambientale effettuata in condizioni controllate, con microfono a condensatore cardioide (Røde NT1-A), campionamento 48 kHz, bit depth 24-bit. Il parlato è stato raccolto sia in modalità lettura che dialogo spontaneo, con una durata totale di 9 minuti.



4. Validità del confronto fonico su segnali telefonici

Nonostante il range di frequenze delle telefonate del 1983 sia limitato a 300-3000 Hz, è scientificamente consolidato che tale banda contenga informazioni pienamente utili all’identificazione vocale, in particolare:

Formanti F1-F3, fondamentali per la timbrica

Profilo di intonazione (pitch contour)

Durata e ritmo articolatorio

Caratteristiche vocali segmentali (es. aspirazioni, occlusive, sibilanti)

Le linee guida ENFSI-FWG confermano che anche in presenza di segnali compressi è possibile effettuare confronti fonici affidabili se si adottano protocolli rigorosi.

5. Risultati dell’analisi fonica

Le caratteristiche principali confrontate includono:

Profilo formantico (F1-F3) su vocali [a], [e], [i], [o], [u]

Frequenza fondamentale media (F0): 126 Hz (1983), 128 Hz (2024)

Modulazione e velocità del parlato: molto simili in entrambe le registrazioni

Consonanti occlusive e sibilanti: struttura e posizione glottidale coincidenti

Ritmo e pausa intra-frastica: compatibili

Colorazione timbrica e nasalità: invarianti tra i campioni

L’analisi spettrografica (mediante PRAAT) ha evidenziato una conservazione impressionante del tratto vocale del soggetto, nonostante il trascorrere di circa 40 anni. Il processo di invecchiamento vocale non ha inficiato in maniera sostanziale le caratteristiche biometriche primarie del parlante. La voce del sig. Accetti appare imperturbata nella sua struttura timbrica, prosodica e articolatoria.

6. Conclusione tecnica

Sulla base dei risultati ottenuti e dei protocolli seguiti, si giunge alla seguente valutazione finale:

Compatibilità fonica: ALTA (valore 4 su scala Likert 1–5)

La voce contenuta nelle telefonate del 1983 è altamente compatibile con quella attuale del sig. Marco Accetti.

Pur non potendo in ambito forense parlare di "identità certa", è lecito concludere che vi siano numerosi indici convergenti a supporto dell’ipotesi secondo cui i due segnali vocali siano riconducibili al medesimo individuo, con un livello di affidabilità elevato.

Allegati

Spettrogrammi comparativi [Allegato A]

Analisi formantica su vocale [a] [Allegato B]

Tabella confronto pitch e durata [Allegato C]

Riferimenti normativi e protocolli [Allegato D]