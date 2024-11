Cosplay è la moda di indossare un costume che rappresenti un personaggio del mondo di anime o del mondo dei videogiochi, interpretandone poi il modo di agire. Il termine è formato dalla fusione delle parole inglesi costume ("costume") e play ("gioco" o "interpretazione").

In pratica è un carnevalata... dove dei ragazzotti si mascherano nel personaggio dei fumetti da loro preferito. Dei ragazzotti... per l'appunto.

Quando però a fare una pagliacciata simile è un ministro della Repubblica, c'è da preoccuparsi... perché è realmente accaduto.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo aver conosciuto il risultato delle presidenziali si è messo una cravatta rossa come Trump, vedi foto (i capelli sono una piccola sottolineatura), e ha iniziato a fare la cheerleader del futuro presidente USA sui social e in tv.

Un caso umano... sia per il fatto che non è più un "pischello", sia per il fatto che avrebbe altro di cui occuparsi... anche perché è pagato per farlo: il ministro dei Trasporti.

La Stampa ha pubblicato i dati di uno studio sull'andamento dei treni ad alta velocità ad ottobre 2024: su 7.931 treni, ben 6.159 sono arrivati a destinazione in ritardo. Quasi 8 su 10.

Inoltre, sommando i vari ritardi, lo studio indica che, soltanto il mese scorso, Trenitalia ha accumulato oltre due mesi e mezzo di ritardo.

Matteo Salvini dovrebbe occuparsi di un problema che riguarda studenti, lavoratori e turisti, che impatta pesantemente sul Paese, anche dal punto di vista economico. Invece, gira per sagre e compulsivamente posta sui social... e se ciò non bastasse adesso ha pure iniziato a mascherarsi da Trump.

In un Paese normale le opposizioni non avrebbero avuto motivo per chiederne le dimissioni, perché a farlo sarebbe stata la sua maggioranza, presidente del Consiglio in testa. Ma questo può accadere solo in un Paese normale, non in Italia!