Spagna e Italia, nella partita che si è disputata sabato allo Stadion Ljudski vrt di Maribor (Slovenia), hanno terminato l'incontro in parità sullo 0-0 nella seconda partita del Gruppo B dell'Europeo Under 21. Un prisultato comunque positivo per gli "azzurrini" che hanno chiuso la partita in nove per le espulsioni di Scamacca e Rovella, nei minuti finali della partita.

Una partita combattuta ed equilibrata, il cui risultato però favorisce gli spagnoli che in classifica conducono con 4 punti, mentre l'Italia insegue a 2 insieme alla Repubblica Ceca, che nel pomeriggio ha pareggiato 1-1 con la Slovenia, fanalino di coda a quota un punto.

Proprio contro la Slovenia, sempre a Maribor, martedì prossimo l’Italia si giocherà la qualificazione ai quarti, con la Spagna che affronterà la Repubblica Ceca nell’altra gara del girone.