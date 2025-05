L’Italia è pronta a lasciare il segno nella definizione della nuova legge europea sullo spazio, un progetto cruciale per rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell’Unione Europea e garantire la competitività dell’industria aerospaziale. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha evidenziato l’importanza di un quadro normativo che promuova l’innovazione, favorisca la collaborazione internazionale e rispetti gli interessi di ogni Stato membro.

Il settore spaziale non è solo una questione di razzi e satelliti: è un pilastro per l’economia, la sicurezza e la gestione ambientale. I satelliti forniscono dati per la navigazione, il monitoraggio del clima e persino la gestione delle emergenze, come frane o alluvioni, che in molte regioni d’Italia sono una priorità. Secondo l’Agenzia Spaziale Europea, ci sono oltre 36.500 oggetti tracciati in orbita, un numero che sottolinea l’urgenza di regole comuni per evitare collisioni e garantire la sostenibilità dello spazio.

L’Italia, con aziende leader come Leonardo, Thales Alenia Space e Avio, è un punto di riferimento nel settore aerospaziale. Tuttavia, per competere con potenze globali come Stati Uniti, Cina e India, serve un’Europa unita. La nuova legge, che dovrebbe essere presentata entro la fine del 2025 a Bruxelles, punta a creare un sistema di norme condivise e a incentivare gli investimenti, soprattutto per le piccole imprese e le startup.

“L’Italia ha le competenze per guidare questo processo – dichiara Andrea Striano, membro del dipartimento nazionale Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d’Italia e responsabile provinciale a Caserta –. Vogliamo una legge che dia opportunità a tutti i Paesi europei e sostenga l’innovazione.”

Un esempio concreto? Le tecnologie spaziali possono migliorare l’agricoltura di precisione, aiutando gli agricoltori campani a monitorare i terreni e ottimizzare le risorse idriche. La legge vuole semplificare la burocrazia e offrire incentivi economici per le imprese innovative, comprese quelle locali che stanno emergendo specie al Sud. Inoltre, l’Italia può sfruttare la sua esperienza diplomatica per mediare tra gli interessi dei diversi Stati membri, garantendo che la legge sia equilibrata e inclusiva.

Le istituzioni locali, stanno già lavorando per attrarre investimenti nel settore aerospaziale, collaborando con università e centri di ricerca.

"Lo spazio è un’opportunità per il nostro territorio e per l’intera Europa – conclude Striano –. Con questa legge, possiamo costruire un futuro più competitivo e sicuro".

L’Italia è pronta a fare la sua parte, ma il tempo stringe. La discussione sulla legge è in pieno svolgimento, e il nostro Paese ha l’occasione di dimostrare che può guidare l’Europa verso un futuro all’avanguardia nel settore spaziale.