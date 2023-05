La semifinale di andata di Conference League che si è disputa al Franchi si è conclusa con la vittoria del Basilea per 2-1 sulla Fiorentina. Nonostante la viola abbia provato a schiacciare il Basilea nella sua metà campo, la squadra svizzera si è difesa bene e ha creato alcune occasioni pericolose in contropiede.

Il primo gol della partita è stato segnato da Cabral al 26', sfruttando un corner battuto da Cristiano Biraghi. Il centravanti brasiliano ha ripreso di testa l'assist (di testa) di Martinez Quarta e ha portato la Fiorentina in vantaggio.

Nella ripresa, il Basilea ha avuto una buona occasione per pareggiare con un colpo di testa di Wouter Burger su calcio d'angolo. La Fiorentina ha risposto con un tiro di Rolando Mandragora che ha sfiorato la traversa. Tuttavia, è stato il Basilea a trovare il gol del pareggio con una bella azione di Diouf che ha superato la difesa viola, con Martinez Quarta che si è fatto superare troppo facilmente, e ha segnato con un tiro rasoterra angolato.

Nel finale, il Basilea ha segnato il gol della vittoria al 92' con Amdouni. Nonostante l'assalto finale della Fiorentina, il risultato non è cambiato.

La qualificazione si deciderà nella partita di ritorno in Svizzera tra una settimana. La Fiorentina dovrà cercare di ribaltare il risultato per passare il turno, mentre il Basilea cercherà di difendere il vantaggio ottenuto in casa. Sarà una partita decisiva per entrambe le squadre.



Nell'altra semifinale di Conference, il West Ham, dopo esser passato in svantaggio, è riuscito a rimontare battendo l'AZ Alkmaar per 2-1.