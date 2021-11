di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Salerno

Avevo già scritto che purtroppo ci troviamo a combattere con un virus ad Rna che ha caratteristiche particolari proprio per la sua origine. Ho anche scritto che la lotta tra virus e uomo è dinamica e non statica, spiegandone il significato. Oggi sembra che stiamo virando proprio verso quello che ho sempre temuto, comunque prevedibile.

"Diciamo e sempre con parole semplici per arrivare a tutti, che il virus, imprevedibilissimo, sta circolando tra la popolazione riproducendosi e facendo attenzione a non creare troppi morti, proprio per sopravvivere.Sembra un paradosso, ma la lotta virus uomo è bilaterale, entrambi reagiamo e modifichiamo qualcosa. Insomma il virus non sta lì a guardare come lo distruggiamo! Il virus non va visto come un qualcosa di statico, è una forma di non vita dinamica.Lascio ai colleghi virologi che lavorano in laboratorio tutto il resto.Cosa farà il virus a settembre? Diciamoci la verità, tutta la verità.Qui non si deve giocare a chi indovina, la realtà è una sola: il virus stesso è imprevedibile come struttura non vivente ad Rna, e bisogna fare attenzione perché è molto probabilmente il prodotto, e non l’unico, di comportamenti umani sbagliati nel passato e nel presente.Noi umani credendo di fare progresso abbiamo continuamente rubato spazi alla natura, ne abbiamo alterato gli equilibri e abbiamo consentito e consentiremo anche i famosi "salti di specie".Non possiamo e non potevamo non attenderci una pandemia del genere." (da fai.informazione.it/67C420E9-A016-42AB-B572-60B5D9BC0096/Il-virus-SARS-CoV-2-aveva-gia-compiuto-la-sua-evoluzione-quando-ha-infettato-l-uomo-la-lotta-virus-uomo-e-dinamica-e-potrebbe-presentare-sgradite-sorprese)

Ho anche scritto che questa patologia virale per le sue caratteristiche potrebbe (ipotesi) farci trovare delle alterazioni cellulari che poi scivolano in patologie neoplastiche al momento sconosciute (NB. Si tratta di un'ipotesi personale).



Fa paura la nuova variante B.1.1.529 proveniente dal Sudafrica e denominata Omicron. Al momento sono circa 50 i casi confermati tra Sud Africa, Hong Kong e Botswana. A spaventare è una costellazione molto insolita di mutazioni che potrebbero aiutare il virus a eludere la risposta immunitaria e renderlo più trasmissibile. La variante è rapidamente aumentata nella provincia sudafricana di Gauteng e potrebbe essere già presente nelle altre otto province del paese.



La variante Omicron è stata segnalata per la prima volta all'Oms dal Sudafrica il 24 novembre scorso. Lì, nelle ultime settimane, le infezioni sono aumentate vertiginosamente in coincidenza con il rilevamento della variante B.1.1.529. La prima infezione confermata nota proveniva da un campione raccolto il 9 novembre 2021.



Questa variante, come sottolineato anche dall'Oms, è caratterizzata da un gran numero di mutazioni, alcune delle quali preoccupanti. "Prove preliminari suggeriscono un aumento del rischio di reinfezione con questa variante. Il numero di casi di questa variante sembra essere in aumento in quasi tutte le province del Sudafrica. L'attuale diagnostica Pcr Sars-CoV-2 continua a rilevare questa variante. Questa variante è stata rilevata a velocità più elevate rispetto ai precedenti picchi di infezione, suggerendo che questa variante potrebbe avere un vantaggio di crescita".



L'Oms ha classificato Omicron come variante Voc. Si tratta quindi di una variante associata a uno o più dei seguenti cambiamenti di grado di importanza globale per la salute pubblica:

- aumento della trasmissibilità o cambiamento dannoso nell'epidemiologia di Covid;

- aumento della virulenza o cambiamento nella presentazione clinica della malattia;

- diminuzione dell'efficacia della sanità pubblica e delle misure sociali o della diagnostica disponibile, dei vaccini, delle terapie.



Israele e Regno Unito sono corse immediatamente ai ripari e già ieri notte hanno bloccato i voli provenienti da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini.



Anche il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la firma di un'ordinanza per chiudere l'Italia ai voli provenienti da questi Paesi: "Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione", ha commentato. In sede di stesura dell'ordinanza alla lista dei Paesi è stato aggiunto anche il Malawi.



La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha poi annunciato che proporrà, in stretto coordinamento con gli Stati membri, l'attivazione del freno di emergenza per interrompere i viaggi aerei dalla regione dell'Africa meridionale a causa del pericolo rappresentato dall variante B.1.1.529. (da Quotidiano Sanità)







