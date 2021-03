Di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - Salerno -

Il Sars-CoV-2 non sta dando tregua a tutta l'Europa: le nuove varianti sono a più facile ed alta diffusione, inoltre è evidente che l'età media dei contagiati e anche dei sintomatici si è abbassata. Inoltre sono aumentati sia l'infettività che il tempo di incubazione

Come ho ampiamente detto in altri articoli, questo virus ad Rna, come tanti, è in grado di mutare anche sotto, diciamo, "sollecitazione" delle misure che mettiamo in campo per combatterlo. Pertanto vaccinare quante più persone possibile, significa anche terminare oltre ad una catena di nuovi contagi anche quella di nuove "mutazioni".

La maggior parte dei cambiamenti adattativi (cioè la storia evolutiva del virus) che hanno dato origine all'attuale SARS-CoV-2 si è verificata prima della sua comparsa nella popolazione umana.

Il motivo per cui il virus è in grado con così tanta facilità di infettare uomini e altri mammiferi è dovuto al fatto che la sua evoluzione è avvenuta prima che infettasse l’uomo e quindi, forse, già proprio nei pipistrelli.

Il virus Sars-CoV-2 è un virus evoluto, con caratteristiche ben definite e capacità di infettare umani e animali. A mio giudizio, un profilo di virus "furbo", come già avevo scritto altrove, dicendo che la lotta virus uomo è dinamica e non statica. (Vincenzo Petrosino: fai.informazione.it/4B09A516-85D1-470E-AA81-82E5D644705A/Coronavirus-il-prodotto-umano-di-comportamenti-errati-speranze-e-futuro).

Bisogna vincere la resistenza verso il vaccino e anzi entrare nell'ordine di idee che potremmo un domani dover fare numerosi "richiami" proprio come il virus influenzale. Nulla di più...

Perché vacciniamo ogni anno contro l'influenza? Lo facciamo perché ogni anno il ceppo incriminato è un diverso .

Oggi sia chiaro a tutti, non abbiamo altra scelta se non vaccinare tutti.

Alcuni paesi chiuderanno ai viaggi per evitare, in questa delicata fase, la circolazioni di altri tipi di varianti virali.

Ecco l'invito. Bisogna vaccinarci e mantenere le distanze e le norme igieniche forse per almeno un altro anno se va tutto bene. Rivolgetevi ai vostri medici per ottenere informazioni, ma devo anche dire che è quasi inutile cercare di chiedere "un consenso" al vostro medico al posto vostro. I medici consiglieranno sempre di vaccinarvi, ma non potranno mai escludere in nessun modo oltre una certa soglia di percentuali, che possano verificarsi effetti collaterali. Ricordo che ogni sostanza introdotta nel nostro organismo dall'esterno può avere effetti collaterali. Questi effetti possono essere quasi sempre banali ma a volte seri. Nessuno è in grado di prevederlo. Ovviamente esistono casi singoli che vanno analizzati e la vaccinazione evitata o seguita con più attenzione.







Per conoscere di più dello stesso autore:

fai.informazione.it/67C420E9-A016-42AB-B572-60B5D9BC0096/Il-virus-SARS-CoV-2-aveva-gia-compiuto-la-sua-evoluzione-quando-ha-infettato-l-uomo-la-lotta-virus-uomo-e-dinamica-e-potrebbe-presentare-sgradite-sorprese