Kalidou Koulibaly, ex difensore centrale di Napoli e Chelsea è l'ultimo giocatore della ormai ben nutrita lista dei top player a trasferirsi in Arabia Saudita, per la precisione all'Al-Hilal, per una cifra che però non è stata [ancora] divulgata.

32 anni, Koulibaly segue le orme di del centrocampista portoghese Ruben Neves, anche lui approdato pochi giorni fa, proveniente dal Wolverhampton, allo stesso club della Saudi Professional League per poco meno di 55 milioni di euro.

Anche altri due giocatori del Chelsea si stanno trasferendo in Arabia. N'Golo Kante lo ha già fatto accettando di firmare per i campioni sauditi dell'Al-Ittihad, mentre Edouard Mendy è vicino a farlo dopo che avrà sistemato gli ultimi dettagli con l'Al-Ahli.

Koulibaly, lo scorso luglio, aveva firmato con il Chelsea un contratto quadriennale, dopo aver vinto con nil Napoli una Coppa Italia nel 2020 e, con la nazionale del Senegal, la Coppa d'Africa nel 2022.

Con il Chelsea ha disputato solo 32 partite, segnando 2 reti in 23 presenze in Premier League.

Il Chelsea non ha divulgato quanto l'Al-Hilal abbia pagato per il trasferimento di Koulibaly, ma voci di corridoio parlano di circa 23 milioni di euro.

Koulibaly in Arabia Saudita andrà a far compagnia a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e ad altri campioni del calcio europeo non proprio del tutto in disarmo... tanto che anche Bernardo Silva del Manchester City sarebbe in procinto di far loro compagnia.

Dopo l'acquisto del Newcastle United da parte del PIF, il fondo sovrano saudita, gli arabi hanno deciso che il calcio deve essere il biglietto da visita per promuovere gli investimenti che Bin Salman sta facendo per dare al regno un futuro economico che garantisca delle entrate alternative a quelle delle energie fossili, visto che tra qualche anno le automobili non andranno più a benzina.

Pertanto, dopo la Premier, la Saudi Professional League sarà il nuovo finanziatore dei boccheggianti club europei.