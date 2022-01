Benvenuto mister Blessin! Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Blessin ha allenato nel Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga. Il Genoa Cfc e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin.

Con questa nota il Genoa ha comunicato il nuovo allenatore in sostituzione di Shevchenko che a sua volta aveva sostituito Ballardini, dopo la rinuncia all'ultimo momento di Bruno Labbadia, ex Hertha Berlino.

Si può definire la scelta della società come ennesima scommessa, piuttosto rischiosa, visto che il nuovo allenatore deve subentrare a campionato in corso alla guida di una squadra al momento raccogliticcia e che lotta per salvarsi... non avendo avuto precedenti esperienze in Serie A ed essersi distinto solo di recente alla guida dell'Ostenda, nella massima serie del campionato belga.

Come garanzia delle sue capacità può essere sufficiente l'essere stato secondo di Ralf Rangnick (oggi alla guida del Manchester United) al Lipsia?

Non resta che attendere le prossime prestazioni del Genoa per capirlo.







Crediti immagine: Comunicato stampa Genoa CFC