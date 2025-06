Chiusura nel segno del successo per "Uno Mattina in Famiglia", il programma del weekend di Rai 1 che si è confermato leader assoluto della fascia mattutina anche nell’ultimo appuntamento stagionale, andato in onda domenica 1° giugno 2025.

Il programma ha fatto registrare ascolti straordinari:

657.000 spettatori con il 20,2% di share nella prima parte

1.117.000 spettatori con il 23,3% nella seconda parte

Un risultato reso possibile anche grazie all’affiatamento e alla professionalità dei tre conduttori – Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli – che ogni settimana hanno saputo coniugare informazione, intrattenimento e attualità con uno stile unico, credibile e vicino al pubblico. La loro complicità e il tono familiare del programma hanno conquistato telespettatori di tutte le età.

In particolare, Beppe Convertini, volto amatissimo dal pubblico Rai, ha portato in studio il suo stile elegante, rassicurante e coinvolgente. Con esperienza e sensibilità, ha contribuito a mantenere alto il livello della trasmissione, dosando con equilibrio contenuti di qualità e leggerezza.

Grazie a una formula vincente e a una squadra editoriale attenta e dinamica, Uno Mattina in Famiglia si è confermata un punto di riferimento nel palinsesto di Rai 1 e una delle trasmissioni più seguite del fine settimana.



Beppe Convertini torna poi anche al timone di Azzurro - storie di Mare , dal 5 luglio alle 18,00 su rai 1 .