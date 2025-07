Terzo e Quarto appuntamento in programma il giorno 8 e 10 Luglio 2025, il primo dedicato ai Santi che hanno legami con il mare e il secondo una Tavola Rotonda su San Camillo De Lellis, il Santo della Sanità

Martedì 8 e Giovedì 10 Luglio 2025 a Roma – Ostia (X Municipio) si svolgeranno il terzo ed il quarto appuntamento del Progetto “IL SEGRETO DEI SANTI”, ideato e promosso dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett (attrice, regista, musicista, conduttrice ed Event Manager).

Il Progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

La Direzione Artistica è della Dott.ssa Pina Traini, Giornalista della Sala Stampa Vaticana.

Numerose le collaborazioni: la Pro Loco di Ostia Presidente Tonino Ricci, l’Associazione “Il Portico di Padre Brown”, l’Associazione “La Nuova Osa” Presidente Domenico Barbuto, l’Associazione P.P.P.R.S. Italy e India di Don Gnana Prakash Marlapati, la APS Lanthanum Emidio Alessandrini, la CINEMART di Gianna Menetti, il CSAQ di Piazza Ronca, CREI Cooperativa Sociale Interpretariato Ricerca Formazione LIS.

Il Segreto dei Santi, un avventuroso viaggio alla ricerca del volto autentico dei protagonisti della Fede, un’avventura che dura da 2000 anni, propone dal mese di Giugno al mese di Novembre 2025, una serie di Eventi Culturali che permetteranno al Pubblico, di fasce d’età diverse, di conoscere curiosità, segreti e valori di alcune figure di Santi e Sante di tutti i tempi, raccontati attraverso l’Arte in tutte le sue forme di espressione. Agli Eventi potranno partecipare anche i Pellegrini in arrivo in città da tutto il mondo. Particolare attenzione sarà rivolta a persone affette da disabilità di varia natura.

Un programma ricco di appuntamenti partito Venerdì 27 Giugno con un Evento dal titolo “VI FARO’ PESCATORI DI UOMINI” che ha avuto come ospite il noto attore di Teatro, Cinema Televisione e grande doppiatore Edoardo Siravo.

Sabato 28 Giugno, poi, si è tenuto il Vernissage della Mostra Digitale curata da Simone Calcagni presso la Galleria d’Arte ESS&RRE al Porto Turistico di Ostia, Civico 876 con accesso da Piazzale Duca degli Abruzzi, 84. Al regolare taglio del nastro inaugurale è seguita una affascinante Lezione Spettacolo del Prof. Mario Dal Bello, Critico d’Arte, Cinema e Musica che ha illustrato al pubblico alcune delle più straordinarie Opere d’Arte di tutti i tempi dedicate ai Santi Pietro, Paolo e Giovanni Battista, Opere proiettate sulle pareti della Galleria. La Mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 fino all’11 Luglio 2025 con chiusura settimanale la domenica.

Martedì 8 Luglio sulla suggestiva imbarcazione “IMPERATRICE” che partirà alle 18,30 (imbarco dalle 18,00) dal Parco d’affaccio di Ostia Antica si terrà il Terzo appuntamento del Progetto, dal titolo “I SANTI E IL MARE” dedicato ai Santi che hanno legami con il mare: S. Francesco da Paola, S. Patrizio e S. Lucia.

Interverranno Virginia Barrett (Attrice e Regista), Bibiana Carusi (Soprano e Flautista), Katia Catarci (all’arpa celtica) e la Dott.ssa Pina Traini, Direttore Artistico.

In barca sarà celebrata la S. Messa presieduta da Padre Taras Yeher OM (Postulatore Generale dell’Ordine dei Minimi) con Don Gnana Prakash Marlapati (Vice Parroco “S. Giustino Martire” in Roma) e Don Francesco Mangani (Cappellano dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e Direttore della Pastorale della salute per la Diocesi di Ascoli).

Il quarto appuntamento del progetto sarà dedicato a S. Camillo De Lellis, il Santo della Sanità, e si svolgerà il 10 Luglio dalle ore 19,00 presso la Sala Eventi MOOD in Piazza della Stazione Vecchia ad Ostia Lido.

Interverranno il Dott Padre Francesco De Rienzo (Camilliano) che presenterà il Progetto Nazionale sulla umanizzazione della Sanità “SI PRESE CURA DI LUI”, il Prof. Tiziano Samele, Storico e Giornalista esperto della figura di S. Camillo, e Antonio Cappucci Presidente dell’Associazione S. Camillo De Lellis di San Giovanni Rotondo (FG) luogo della conversione di S. Camillo nella nota Valle dell’Inferno.

Gli Interventi saranno intervallati da letture sulla vita di S. Camillo recitate da Virginia Barrett. Durante l’Evento saranno consegnati Riconoscimenti ad eccellenze della Sanità.

Il pubblico potrà accedere agli Eventi gratuitamente previa prenotazione fino ad esaurimento posti tramite sito web www.ilsegretodeisanti.com ed email [email protected]