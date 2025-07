Fondata nel 1950 dall’ingegnere e soldato Algernon Charles Holland, Amplifon è oggi una realtà internazionale leader nel settore dell’hearing care, con una presenza in 26 Paesi, circa 20.000 collaboratori e collaboratrici e 10.000 negozi in tutto il mondo. Al timone di questa grande crescita c’è dal 2011 Susan Carol Holland, figlia del fondatore e Presidente del Gruppo, la cui visione e leadership hanno consolidato la reputazione aziendale a livello globale.

Susan Carol Holland: le radici storiche di Amplifon



La nascita di Amplifon ha radici profonde nella storia: durante la Seconda Guerra Mondiale, il padre di Susan Carol Holland, Algernon Charles Holland, allora in missione in Italia a supporto della Resistenza, intuì l’importanza di un approccio innovativo alla cura dell’udito, già diffuso nel Nord Europa, per aiutare le persone danneggiate dai bombardamenti. Da questa idea nacque Amplifon, un nome che deriva dall’unione delle parole inglesi “amplify” (amplificare) e “phone” (telefono). Inizialmente, Amplifon era un servizio a domicilio che sfruttava laboratori acustici mobili, presto affiancati da negozi fisici, che permisero all’azienda di radicarsi nel mercato e crescere costantemente anche a livello internazionale.

Susan Carol Holland: leadership e impegno sociale in Amplifon



Susan Carol Holland, laureata in Sociologia e Psicologia presso la Keele University e specializzata in Logopedia all’Università di Milano, ha un percorso professionale che unisce competenze scientifiche e manageriali. Dopo aver lavorato come logopedista presso l’Ospedale Policlinico di Milano, è entrata nel Gruppo Amplifon nel settore marketing e ha via via assunto ruoli di crescente responsabilità, fino a diventare Vicepresidente nel 1993 e Presidente nel 2011. Sotto la sua guida, Amplifon ha sviluppato una strategia di crescita internazionale, rafforzando la propria posizione nel mercato globale e investendo in innovazione e servizi all’avanguardia per la cura dell’udito. Nel 2020 ha inoltre fondato la Fondazione Amplifon, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale di anziani e giovani, contrastare la povertà e consolidare collaborazioni con partner istituzionali e privati. Susan Carol Holland è anche attivamente impegnata nel sociale in qualità di membro del Comitato d’Onore della Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini di Milano, sostenendo così importanti iniziative a favore dei più piccoli.