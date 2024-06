Tra i numerosi trailer svelati nel circuito USA nella settimana dal 24 al 30 giugno ne spiccano 7 che hanno raccolto l'entusiasmo della critica americana: dal revenge movie con Elizabeth Banks (Skincare) al dramma indipendente LGBTQ della Kino Lorber, presentato in anteprima all’ultimo Sundance Film Festival intitolato Sebastian del regista finlandese-britannico Mikko Mäkelä, dal thriller ad alta quota della Lionsgate diretto da MelGibson (Flight Risk) con Mark Wahlberg all’inquietante documentario War Game, dall’horror indipendente con Hugh Grant (Heretic), fino all’atteso film di Robert Zemeckis targato Sony Pictures con Tom Hanks e Robin Wright, Here, ambientato in un'unica stanza, in cui segue le diverse persone che la abitano in diversi anni, dal passato fino al futuro oltre al Nosferatu di Robert Eggers con Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Willem Dafoe che uscirà negli States a Natale.