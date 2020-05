L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, secondo quanto riportato in esclusiva da Variety, starebbe seriamente valutando la possibilità di rinviare la serata degli Oscar, tuttora in calendario per il 28 febbraio, a causa delle molte incertezze legate all'andamento dell'epidemia da Covid.

In aprile, l'Academy aveva annunciato nuove regole, seppur temporanee, per le candidature agli Oscar 2021, e già in quella occasione il presidente David Rubin aveva detto a "Variety" che era troppo presto per avere conferme sulla serata alla luce dell'epidemia.

Al di là dei problemi legati alla sicurezza, relativi allo svolgimento in sé della cerimonia, quello che preoccupa è la sostanza stessa dell'evento.

Infatti, quali film premiare se finora sono pochi quelli usciti degni di essere candidati, mentre le sale sono e resteranno chiuse, con molte anteprime rimandate a data da destinarsi?

Inoltre, sempre secondo Variety, il 70 per cento degli spettatori Usa adesso preferisce il pay-per-view e lo streaming rispetto alle sale per evitare rischi alla salute.