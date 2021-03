Nell'ultima release di Chrome, il browser commercializzato da Google, può da subito essere attivata la funzionalità Live Caption, presentata per la prima volta nel 2019 alla conferenza degli sviluppatori di quell'anno.

Che cosa permette di fare Live Caption?

Una volta attivata, consente di visualizzare in una box dedicata i sottotitoli di un qualsiasi video che venga avviato all'interno di Chrome, convertendo in tempo reale l'audio in formato testo. Funziona con qualsiasi filmato sia riproducibile all'interno di Chrome, anche se l'audio è disattivato.

Come attivare la funzione Live Caption?

Dall'ultima versione di Chrome selezionare Impostazioni, quindi fare clic su Avanzate e successivamente su Accessibilità. Nella finestra che compare sarà possibile abilitare live Caption, configurando anche le modalità di visualizzazione preferita per una migliore lettura dei sottotitoli. Alla prima attivazione viene effettuato il download per il motore di conversione audio-testo.

Live Caption che potrà essere molto utile anche ai non udenti, per ora, è in grado di trascrive solo un audio in inglese, ma in futuro Google aggiungerà il supporto per altre lingue.

Live Caption è stato implementato in un primo momento sugli smartphone della serie Pixel con l'aggiornamento di Android 10, successivamente è stato reso disponibile anche per altri modelli, tra cui i Samsung Galaxy S20 e gli OnePlus 8.