Genova Trema con -Il Metallo che Parla- L'innovativa Staffetta Letteraria Live che Scrive una Storia Apocalittica in Tempo Reale! Un esperimento narrativo unico vedrà 20 autori creare collettivamente un racconto davanti al pubblico, guidati da Dario Rigliaco e Massimo Villa, con performance attoriali dal vivo.

Dario e Massimo, autori e conduttori liguri, sono gli ideatori della prima staffetta letteraria live a Genova. Genova si prepara a vivere un'esperienza letteraria senza precedenti con Il Metallo che Parla, una staffetta letteraria live che si terrà presso l'Over Restaurant di Genova Marassi in due serate esclusive: Lunedì 28 Aprile e Lunedì 12 Maggio 2025 dalle 19:30.

L'evento, unico nel suo genere, vedrà gli autori alternarsi nella scrittura di una storia apocalittica in tempo reale, ciascuno all'oscuro del contributo dei precedenti. Guidati da Dario Rigliaco e Massimo Villa, gli scrittori daranno vita a un romanzo thriller/apocalittico che parte da elementi intriganti: un cratere, una misteriosa pepita di metallo sconosciuto, tre malviventi e due agenti governativi.

Cosa accade quando la realtà si spezza e la creatività prende il sopravvento?

Il Metallo che Parla non è solo scrittura dal vivo, ma un vero e proprio spettacolo. Gli attori delle compagnie "D&E Animation" e "I Malandrini" interpretano i personaggi e aiutano gli scrittori nel loro compito, offrendo a loro una visualizzazione immediata della storia nascente.

L'intera esperienza sarà documentata dalla crew del canale YouTube -Dario il Leggendario- Al termine delle due serata sarà pubblicato un video esclusivo integrale dell'evento nella sua completezza. Si tratta di un'occasione imperdibile per assistere alla nascita di una storia in diretta, un evento che combina suspense letteraria, performance teatrale e documentazione video, promettendo un'esperienza immersiva e irripetibile. Senza farsi mancare la possibilità di mangiare o bere a piacimento nelle tre ore a disposizione! I posti per assistere alle due serate sono limitati. Si consiglia la prenotazione immediata per assicurarsi la partecipazione a questo esperimento narrativo unico.

Prenotazioni e Informazioni: I posti sono limitati. Per prenotare il proprio posto o richiedere maggiori informazioni, contattare (anche Whats'App):

* Dario: 388 120 9923 * Max: 349 188 8426