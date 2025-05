Premio per la sezione Testo Canzone “Chiedersi il perché” di Luca Fol alias Luca Fallini (Rimini) e “Petali e diamanti” di Esma (Moncalieri, TO).

Grande successo per la premiazione della ventiquattresima edizione al Salone del Libro e al Teatro Café Muller di Torino, il premio speciale “InediTO RitrovaTO” a Totò.

È stato un finale traboccante di valori, significati, emozioni, quello di sabato 17 maggio, a conclusione della ventiquattresima edizione del Premio InediTO - Colline di Torino organizzato dall’Associazione Il Camaleonte di Chieri (TO). Il pubblico attento, caloroso e assiepato, ha partecipato alla proclamazione dei vincitori all’Arena Piemonte (messa a disposizione dalla Regione Piemonte) del Salone del Libro di Torino e alla premiazione, inserita nel programma del Salone OFF, che si è svolta nella bellissima location del Teatro Cafè Muller di Torino e in diretta streaming sulla pagina Facebook del premio, attraverso la consegna dei premi e il reading dedicato alle opere dei vincitori, condotte dal mattatore della giornata, il poeta e performer Valerio Vigliaturo, direttore del concorso.

La designazione, realizzata ad aprile alla Scuola Holden di Torino, aveva nominato 84 finalisti nelle varie sezioni e premi speciali, selezionati su 864 iscritti e 905 opere ricevute da tutta Italia e dall’estero, dal Comitato di Lettura (formato da Rosanna Frattaruolo, Riccardo Levi, Clara Calavita, Davide Bertelè, Francesco Halupca, Beneddetta Marchiori e lo stesso Vigliaturo). La valutazione finale della Giuria presieduta da Margherita Oggero e formata dai poeti Umberto Fiori, Francesca Serragnoli, dagli scrittori Enrico Pandiani, Eleonora C. Caruso, Graziano Gala, Elena G. Mirabelli, Daniele Barbieri, Sonia Caporossi, dagli attori Ilaria Drago, Alessandro Averone, dai registi Adriano Valerio, Irene Dorigotti, dai cantautori Peppe Voltarelli, Beatrice Antolini, e dai vincitori dell’edizione 2024 (Alfredo Panetta, Giulio Iovine, Valentina Ghelfi, Chiara Martinelli, Dario Postiglione, Francesco Lorusso e Molla alias Luca Giura), ha premiato 39 autori, 32 nelle varie sezioni e 7 nei premi speciali.

Le opere vincitrici delle sette sezioni sono state: per la Poesia “Dei vivi e dei morti” di Loriana D’Ari (Genova), per la Narrativa-Romanzo “L’ultimo (Omissis)” di Alberto Del Fabbro (Torino), per la Narrativa-Racconto “Ibis” di Leda Baöl alias Leda Bartolucci (Castiglion Fiorentino, AR, vive a Torino), per la Saggistica “Diderot salonnier” di Daniele Bondi (Pavullo nel Frignano, MO), per il Testo Teatrale “Decomposizione sacra” di Fabio Marson (Trieste), per il testo Cinematografico “U Sciurlat” di Ottavia Farchi (Bari) e Arianna Pignataro (Conversano, BA), per il Testo Canzone “Chiedersi il perché” di Luca Fol alias Luca Fallini (Rimini) e “Petali e diamanti” di Esma (Moncalieri, TO). Mentre per il premio speciale “InediTO RitrovaTO”, dedicato un’opera inedita di scrittori non viventi, “Lettera per Carlo Nazzaro” di Antonio De Curtis detto Totò, scritta per il giornalista, scrittore, direttore del “Roma” e del “Mattino” per la prefazione della prima edizione della raccolta poetica “’A Livella”, scoperta da Max Brod (giornalista e autore televisivo della Rai), che ha ricevuto un riconoscimento, per “InediTO Young”, attraverso una penna stilografica offerta da Aurora Penne e l’Officina della Scrittura, “Essere te stesso” di Giacomo Dell’Aquila (Roma), “Perché sempre la gioia si volge in dolore” di Giuliano Guanti (Roma), “Dove vanno i numeri primi” di Caterina Cammarata (Cecina, LI), per “InediTopic”, dedicato al tema grafico della XXIV edizione “À la guerre comme à la guerre”, la silloge “Davaj” di Michele Trizio (Bari) e racconto “Il colore del fango” di Pietropaolo Morrone (Cosenza) e infine per “InediTO IA” il romanzo “Mistero in erba” di Giuseppe Croci (Erba, CO).

Il premio sostiene e accompagna i vincitori verso il mondo dell'editoria e dello spettacolo, senza abbandonarli al loro destino, grazie al montepremi di 8.000 Euro come contributo per la pubblicazione, promozione e produzione delle opere (pubblicate con editori come La Nave di Teseo, Fandango, Moretti & Vitali e presentate ad altri concorsi, fiere, rassegne e festival come il Premio Strega, Premio Hystrio, Più libri più liberi, Bookcity Milano, AstiMusica e Premio Lunezia). A coronamento di tutto ciò, la prossima pubblicazione del romanzo “Cartilagine” di Giulio Iovine che vedrà le stampe con la casa editrice Accento fondata dal conduttore televisivo Alessandro Cattelan, che si occupa di portare alla luce nuovi talenti e di riscoprire autori dimenticati.

A interpretare gli estratti delle opere vincitrici sono stati Ilaria Drago (attrice, autrice e regista, membro della giuria), accompagnata da Paolo Dellapiana (strumenti elettronici non convenzionali) e Fabrizio Modonese Palumbo (viola elettrica e percussioni metalliche) che hanno sonorizzato la lettura scenica, caratterizzante da sempre la cerimonia finale.

Il premio è inserito da diverse edizioni nella manifestazione Il Maggio dei libri promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, ha ottenuto in passato il contributo e l'alto patrocinato del MIBACT, e nella scorsa edizione il contributo di Regione Piemonte, Città di Chieri e Città di Moncalieri, il patrocinio e contributo in servizi della Città di Torino, il patrocinio di Città Metropolitana di Torino, Salone del Libro, il sostegno di Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino, Iren e di Aurora Penne. Inoltre collabora con Film Commission Torino Piemonte, Etnabook Festival, Biblioteche Civiche Torinesi, SBAM (Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino), Accademia dei Folli, Tekla Films e L’Altoparlante.



Per info: [email protected] cell. 3336063633