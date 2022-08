Solo il Napoli, negli incontri della seconda giornata di Serie A che si sono giocati questa domenica, è riuscito ad ottenere i 3 punti, battendo in trasferta il Monza per 4-0, mentre gli altri sono finiti in parità.

Per la squadra di Spalletti è la seconda vittoria e va in testa alla classifica insieme insieme all'Inter, l'altra squadra a punteggio pieno dopo le prime due giornate, in attesa dell'esito delle ultime due partite che si disputeranno lunedì.

Ottima, anche oggi, la prestazione di Kvaratskhelia, autore del primo e terzo gol. Il georgiano apre le marcature al 35' con un destro a giro che si insacca sul secondo palo. Poi ci pensa Osimhen a portare il Napoli sul 2-0, marcando ancora una volta allo scadere della prima frazione di gioco. Kvaratskhelia chiude la gara al 62', con un dribbling in area concluso da un diagonale sinistro, mentre nel recupero arriva il gol del definitivo poker partenopeo firmato dall'altro neo acquisto Kim, che da perfetto centrale fa gol di testa su azione da calcio d'angolo.

Nell'altro incontro del pomeriggio, al Castellani, l'Empoli ha fermato la Fiorentina sullo 0-0 dopo una prestazione eroica, finendo addirittura in nove per l'espulsione di Luperto e l'infortunio, nei minuti finali, del subentrato Cambiaghi (l'Empoli aveva terminato i cambi e non lo ha potuto sostituire). Una partita tra l'altro infinita, perché vi è stato un mega recupero di 10 minuti a seguito dell'infortunio, nel secondo tempo, del designato Marchetti, sostituito dal quarto uomo Sacchi. La partita è stata equilibrata fino all'espulsione del centrale dell'Empoli per fallo da ultimo uomo su Jovic, poi è stato un assedio della Fiorentina... che ha però creato i maggiori pericoli solo negli ultimissimi minuti, quando la squadra di Zanetti è rimasta in nove.

I due incontri serali sono finiti entrambi sul'1-1.

Al Dall'Ara il Bologna, che affrontava il Verona, è andato in vantaggio per primo al 21' con una conclusione rasoterra di Arnautovic. Poco prima dell'intervallo il Verona ha pareggiato di testa con l'ex Venezia Henry, che già in avvio di gara aveva sfiorato la rete colpendo la traversa. Nel finale di tempo il Bologna va in vantaggio con Orsolini, ma il VAR annulla per fuorigioco. Occasioni per Ilic e ancora Orsolini, che nel finale di partita lascia i suoi in dieci per espulsione.

L'altro match vedeva di fronte, a Bergamo, Atalanta e Milan. La squadra di Gasperini passa in vantaggio alla mezz'ora con Malinovskyi, il cui tiro dalla distanza viene deviato da Kalulu di quel tanto che basta per ingannare Maignan. Nella ripresa il Milan alza il ritmo della partita e sfiora il pari prima con Leao e Tonali, per poi pareggiare al 68' con Bennacer, che penetra in area e di sinistro trova una conclusione a giro sul secondo palo, imparabile per Musso. Nonostante con i numerosi cambi nel finale, sia Pioli che Gasperini non riescono a dare incisività alle loro squadre ed il risultato non cambia. Da segnalare l'ottima prova, seppure abbia giocato solo pochi minuti, del neo-acquisto atalantino Lookman.

Milan e Atalanta, a 4 punti, si affiancano in classifica a Fiorentina, Lazio e Torino. Verona, Bologna ed Empoli, col primo punto conquistato oggi riescono a smuovere la classifica, dove solo Lecce e Monza, finora, non hanno fatto punti... Cremonese e Sampdoria, anche loro a zero, giocheranno lunedì.







Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1561419350892072961