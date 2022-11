Max Verstappen ha chiuso la stagione 2022 di Formula 1 vincendo anche l'ultimo gran premio in programma, quello di Abu Dhabi che si è disputato domenica sul Marina Yas Circuit.

Ma stavolta, quello a cui tutti guardavano era chi si sarebbe aggiudicato il posto d'onore sia nel mondiale piloti che in quello costruttori.

Per il primo, erano in lizza il ferrarista Leclerc e la seconda guida Red Bull Sergio Perez.

La Ferrari per Leclerc ha scelto una strategia a una sosta, la stessa decisa dalla Red Bull per Verstappen, mentre Perez è stato richiamato ai box due volte, costringendo il suo pilota a rimontare uno svantaggio di 23 secondi negli ultimi 24 giri. Complici un duello con Hamilton e, successivamente, ritardato nel sorpasso di due doppiati che stavano duellando tra loro, Perez non è riuscito a recuperare il distacco da Leclerc, chiudendo dietro al monegasco con un ritardo di poco inferiore a 1,5 secondi.

Quindi, Leclerc, dopo una stagione altalenante si è aggiudicato il titolo di vice campione del mondo con 308 punti contro i 305 di Perez.

"Sapevo che l'unica possibilità per noi di battere Checo era quella di adottare una strategia diversa - ha detto Leclerc nel dopo gara - giocando con la gestione delle gomme, cosa che abbiamo fatto molto bene oggi, riuscendo a far funzionare la sosta unica, quindi sono davvero felice.Spero davvero che il prossimo anno possiamo fare un passo avanti per lottare per il campionato. Ma, considerando dove eravamo l'anno scorso, quello che abbiamo fatto è davvero un grande passo avanti.Penso che siamo migliorati verso la fine della stagione in termini di strategia. Dobbiamo ancora lavorare in termini di passo gara perché la domenica sembriamo faticare un po' di più, ma spingeremo durante la pausa invernale per migliorarci sotto questo aspetto".

L'altro aspetto, riguardava anche in questo caso il posto d'onore... ma nel mondiale costruttori. Oggi le Mercedes non avevano il passo che avevano mostrato in Brasile e la rottura di Hamilton poco prima del termine della gara hanno fatto sì che la scuderia di Maranello abbia potuto aggiudicarsi il secondo posto tra i costruttori con 554 punti, davanti ai 515 della casa anglo-tedesca. Inutile, invece, dire chi abbia vinto il titolo!

Pertanto, per le rosse, un finale di stagione meno amaro che, chissà, non riesca a frenare le voci che in settimana annunciavano la sostituzione di Mattia Binotto alla guida del team, rimpiazzato da Frédéric Vasseur, managing director dell'Alfa Sauber.

Questo l'ordine d'arrivo dei primi dieci classificati del GP di Abu Dhabi

Adesso la Formula 1 va in "letargo" per prepararsi alla prossima stagione, sperando che stavolta Ferrari o Mercedes riescano a recuperare il gap con Red Bull. Inutile, infatti, assistere ad una gara sapendo già chi sia il vincitore.





Crediti immagine: twitter.com/Charles_Leclerc/status/1594372081185165312