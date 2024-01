Si è svolto oggi 21 Gennaio 2024 presso il Sacro Monte l'incontro organizzato dal Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati che ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti delle varie religioni radunati insieme per pregare per la pace.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma è un insieme di relazioni positivi tra gli individui e le comunità”.

I preti sposati italiani fondati nel 2003 da don Giuseppe Serrone hanno aderito all'evento come organizzatori. L'occasione è stata utile per approfondire la conoscenza tra le religioni e per favorire lo spirito di dialogo e unità.