E finalmente una pace scoppiò?

"Israele e Iran si sono avvicinati a me, quasi contemporaneamente. Sapevo che era giunto il momento",

"il futuro di Israele e dell'Iran è sconfinato e pieno di grandi promesse. Dio vi benedica entrambi".

"L'Iran darà inizio al cessate il fuoco e, allo scadere della dodicesima ora, Israele inizierà il proprio cessate il fuoco e, alla ventiquattresima ora, la fine ufficiale della guerra dei 12 giorni sarà salutata dal mondo intero".

Mah! Staremo a vedere cosa accadrà nella prossima puntata di questo avvincente reality. Cambiare tutto per non cambiare niente diceva Tancredi, e quella tragedia imminente che ci teneva tutti col fiato sospeso si trasforma in una vera farsa. Dove tutti finiscono per far la loro porca bella figura da veri gentlemen, e ognuno potrà cantar vittoria a modo suo.

- Scusi, devo bombardarle la montagna, lei gentilmente può spostare persone e uranio da un’altra parte? Così io mostro al mondo la mia grandezza e le mie meravigliose bombe.

- Certo, faccia pure, noi poi una reazione la dovremmo far vedere. Faccia sgomberare qualcuna delle sue basi che un paio di missili ce li tiriamo.

Nel frattempo tutto come prima, l’ayatollah può tornare a gustarsi il tè con gli amici. Qualche morto ci è scappato, ma poca roba dai. Solo l’israeliano ne ha approfittato per far qualche ammazzatina in più, tanto per non perderci l’abitudine, e dichiarare trionfante: raggiunti tutti gli obiettivi!!!!

Sarà, ma non perdetevi la prossima puntata!