RADIO POST MACHINE - In questa puntata vi parliamo di Guerra e Pace e dei Sacchi di Roma. La storia antica di Roma e dei sacchi subìti nel tempo, fatti che ci mostrano un quadro storico e politico veramente complesso. In linea con noi da Firenze il Professor Arnaldo MARCONE che si è formato alla Scuola Normale e all'università di Pisa. Sino al novembre scorso professore ordinario di Storia Romana nell'Università Roma. Ha pubblicato monografie su Costantino, l'imperatore Giuliano, Augusto e Vespasiano oltre che, in generale, sulla Tarda Antichità. Sono eventi, spesso legati a invasioni, guerre e lotte di potere. Ascolta da qui la puntata di RADIO POST MACHINE

Episodi che non significa necessariamente che la pace sia impossibile o irraggiungibile. La pace per noi di RADIO POST MACHINE, non deve essere solo rappresentata da una lunga assenza di conflitto, ma anche da un processo dinamico di ricostruzione, di dialogo disarmato e disarmante e pacifica convivenza. Dopo ogni sacco, - ci ha detto il professor ARNALDO MARCONE - Roma ha saputo ricostruire e adattarsi, dimostrando una resilienza straordinaria. La storia – dobbiamo dire alla fine di questa puntata -ci insegna che la pace richiede impegno costante, comprensione reciproca e capacità di superare le divergenze. e ci invita a riflettere su come costruirla giorno dopo giorno, imparando dagli errori del passato e promuovendo valori di rispetto e dialogo.