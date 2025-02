Il Ministero della Salute ha presentato il Piano Nazionale di Gestione delle Liste d’Attesa (PNGLA) 2025-2027, un aggiornamento del precedente documento 2019-2021, in attesa di approvazione in Conferenza Stato-Regioni. Obiettivo primario: ridurre i tempi di attesa per visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri programmati, garantendo maggiore equità, trasparenza e sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. Il Piano, allineato al Decreto Legge Liste d’Attesa (73/2024), introduce strumenti innovativi per migliorare l’accesso alle cure, potenziare il monitoraggio e responsabilizzare le istituzioni nel rispetto dei diritti dei cittadini.

Una delle novità cardine è l’implementazione di un sistema di monitoraggio unificato, accessibile tramite i portali regionali e aziendali. I cittadini potranno consultare:

Tempi medi di attesa per prestazioni, suddivisi per priorità (Urgente, Breve, Differibile, Programmata).

Disponibilità di strutture pubbliche e private accreditate.

Diritti in caso di ritardi, come l’attivazione automatica di percorsi alternativi.

Cuore del sistema è la Piattaforma Nazionale delle Liste d’Attesa (PNLA), che interconnette le 21 Piattaforme Regionali (PRLA), creando un “cruscotto” nazionale per il governo delle liste. Questo strumento, integrato con il Pnrr, consentirà di:

Verificare l’applicazione delle linee guida cliniche e dei criteri di appropriatezza.

Monitorare gli slot disponibili nel pubblico e nel privato accreditato.

Garantire il rispetto dei tempi massimi in base alle classi di priorità.

Il Piano valorizza il Raggruppamento di Attesa Omogenea (RAO), un sistema che classifica le prestazioni in base a criteri clinici e organizzativi definiti da società scientifiche, Regioni e cittadini. Il RAO, aggiornato periodicamente sul Portale Agenas, orienta i medici verso scelte appropriate, evitando sprechi e riducendo disparità territoriali.

Se un’Azienda Sanitaria non garantisce una prestazione entro i tempi previsti, deve attivare percorsi di tutela, senza che il cittadino debba farsi carico della ricerca di alternative. Le soluzioni includono:

Preliste: liste temporanee che registrano la richiesta e assegnano un appuntamento entro 5-20 giorni, a seconda della priorità (esclusa la classe U, urgente, da gestire entro 72 ore).

Acquisto di prestazioni da professionisti in regime libero-professionale, con costi non superiori alle tariffe SSN.

Accordi con ospedali e privati accreditati.

È escluso il rimborso di prestazioni già effettuate in strutture private, per evitare abusi.

Per semplificare l’accesso, i CUP (Centri Unici di Prenotazione) integreranno canali di pagamento digitali (PagoPA, app) e fisici (uffici postali), consentendo di saldare il ticket in un’unica soluzione. Inoltre:

I cittadini devono disdire gli appuntamenti almeno 2 giorni prima, pena il pagamento della quota prevista (escluse urgenze con preavviso ≤2 giorni).

Le Regioni disciplineranno sanzioni e procedure per gestire le mancate disdette, con deroghe solo per motivi certificati (es. forza maggiore).

Le farmacie assumono un ruolo strategico nel Piano, diventando punti di:

Prenotazione CUP e ritiro referti.

Esecuzione di esami (ECG, holter) e telemedicina .

. Supporto al Fascicolo Sanitario Elettronico e al Dossier Farmaceutico.

Il PNGLA 2025-2027 rappresenta un passo avanti nella modernizzazione del SSN, coniugando tecnologia, appropriatezza clinica e tutela dei diritti. La sfida sarà garantire un’implementazione omogenea tra Regioni, evitando disparità, e comunicare efficacemente i nuovi strumenti ai cittadini. Se applicato con rigore, il Piano potrebbe ridurre le criticità storiche delle liste d’attesa, avvicinando l’Italia agli standard europei di efficienza sanitaria.